Правительство Петербурга выделило еще 415 миллионов рублей на выплаты медицинским сотрудникам, пострадавшим от коронавируса. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов.
Власти Петербурга выделили 415 миллионов на выплаты медикам, которые пострадали от коронавируса
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Фото: Shutterstock
«Этим документом предусмотрены единовременные выплаты медицинским работникам и водителям скорой (неотложной) помощи, пострадавшим от коронавирусной инфекции при оказании помощи больным, а также членам семей умерших медицинских работников», — говорится на сайте Смольного.
Уточняется, что ранее на единовременные выплаты из резервного фонда города было выделено 1 млрд 508 млн рублей. Деньги были направлены 4 956 человекам и 21 семье медработников. Дополнительные средства получат не менее чем 2252 медиков.
Напомним, выплаты по COVID-19 обещали сотрудникам медицинских учреждений еще в начале апреля, однако порядок признания их пострадавшими в тот момент не был определен. Теперь же заболевшим медикам положено 300 тысяч рублей. Тем, кто получил инвалидность вследствие заражения коронавирусной инфекцией — 500 тысяч рублей, а семьям умерших — 1 миллион рублей. Всего на выплаты губернатор Петербурга Александр Беглов выделил 30 миллионов рублей. Позже Комитет по здравоохранению Петербурга подготовил новое распоряжение, согласно которому изменен порядок предоставления выплат медицинским работником, заразившимся или умершим вследствие коронавируса.
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