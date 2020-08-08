Власти Петербурга признали высокую летальность от коронавируса в городе и приготовились к новой вспышке заболевания, которая может произойти этой осенью. Об этом пишет «Фонтанка».
Смольный готовится ко второй волне коронавируса. Власти города обеспокоены высокой смертностью от COVID-19
-
Фото: Shutterstock
О высокой летальности в связи с эпидемией коронавируса в Петербурге стало известно после данных Росстата, согласно которым за 837 человек умерли из-за COVID-19, а еще 704 зараженных коронавирусной инфекцией скончались по другой причине. Сейчас в Смольном планируют провести ряд совещаний, чтобы выяснить причины такой смертности от COVID-19.
Также осенью в правительстве Петербурга ожидают обострение ситуации с коронавирусом. В городе планируют разместить «Центры критических состояний» на базе многопрофильных стационаров и запустить больше лабораторий, которые смогут выдавать результаты обследования на COVID-19 без ретестирования в Роспотребнадзоре.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в июне 2020 года в Петербурге умерло на 55% больше людей, чем за аналогичный период прошлого. Позже в комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, с чем это связано: причиной роста смертности был пик эпидемии коронавируса. В Петербурге он пришёлся на последнюю неделю мая и первую декаду июня, уточнили в комитете.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.