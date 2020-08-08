Смольный готовится ко второй волне коронавируса. Власти города обеспокоены высокой смертностью от COVID-19

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в июне 2020 года в Петербурге умерло на 55% больше людей, чем за аналогичный период прошлого. Позже в комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, с чем это связано: причиной роста смертности был пик эпидемии коронавируса. В Петербурге он пришёлся на последнюю неделю мая и первую декаду июня, уточнили в комитете.