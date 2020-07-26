Скончалась автор знаменитой статьи «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма и ревизионизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», — говорится в сообщении. По информации организации, женщина скончалась после тяжелой болезни.