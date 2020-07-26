В Петербурге умерла автор известной антиперестроечной статьи «Не могу поступаться принципами», лидер незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков Нина Андреева. Ей был 81 год. Об этом сообщается на сайте организации.
Скончалась автор знаменитой статьи «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева
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Фото: "Всесоюзная Коммунистическая Партия Большевиков"
«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма и ревизионизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», — говорится в сообщении. По информации организации, женщина скончалась после тяжелой болезни.
Нина Андреева прославилась после публикации статьи «Не могу поступаться принципами» в газете «Советская Россия». В своем материале она критиковала перестройку и политику Михаила Горбачева. Впоследствии письмо Андреевой назвали «манифестом антиперестроечных сил».
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