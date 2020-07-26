18+

Скончалась автор знаменитой статьи «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева

В Петербурге умерла автор известной антиперестроечной статьи «Не могу поступаться принципами», лидер незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков Нина Андреева. Ей был 81 год. Об этом сообщается на сайте организации.

  • Фото: "Всесоюзная Коммунистическая Партия Большевиков"

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма и ревизионизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», — говорится в сообщении. По информации организации, женщина скончалась после тяжелой болезни. 

Нина Андреева прославилась после публикации статьи «Не могу поступаться принципами» в газете «Советская Россия». В своем материале она критиковала перестройку и политику Михаила Горбачева. Впоследствии письмо Андреевой назвали «манифестом антиперестроечных сил».

Сабина Алиева,
Комментарии

Наши проекты