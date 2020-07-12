Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич раскритиковал выводы Генпрокуратуры о гибели туристов. Об этом сообщает РИА Новости.
Фонд памяти группы Дятлова не согласен с заключением Генпрокуратуры и настаивает на расследовании СК
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Фото: сайт Dyatlov Pass
Как отметил Кунцевич, у него есть «много нареканий и претензий» касательно полученных результатов. «По этой проверке можно понять, что проигнорирована техногенная версия причины гибели, хотя это очевидно: умерли все почти в одно время», — считает он.
Руководитель заявил, что фонд будет настаивать на возобновлении следственных действий по факту гибели молодых людей. Кунцевич подчеркнул, что расследованием должны заняться специалисты Следственного комитета, так как у них есть возможность допрашивать свидетелей и родственников в рамках проверки или возбуждения уголовного дела. Готовится жалоба, сказал Кунцевич, добавив, что это «резонансное, международное, огромное дело».
Ранее Генпрокуратура России сообщила результаты масштабной проверки уголовного дела, возбужденного после гибели туристической группы Игоря Дятлова на Северном Урале зимой 1959 года. Установлено, что причиной смерти девяти человек стали лавина и плохая видимость.
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