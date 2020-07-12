Фонд памяти группы Дятлова не согласен с заключением Генпрокуратуры и настаивает на расследовании СК

Руководитель заявил, что фонд будет настаивать на возобновлении следственных действий по факту гибели молодых людей. Кунцевич подчеркнул, что расследованием должны заняться специалисты Следственного комитета, так как у них есть возможность допрашивать свидетелей и родственников в рамках проверки или возбуждения уголовного дела. Готовится жалоба, сказал Кунцевич, добавив, что это «резонансное, международное, огромное дело».