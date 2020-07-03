Как петербургские психоневрологические интернаты переживают пандемию и зачем из них эвакуировали людей с особенностями

Как волонтерам и благотворительным организациям запретили посещать ПНИ

В середине марта уже было понятно, что впереди нас ждут карантинные меры. Сначала в психоневрологических интернатах и детском доме-интернате запретили работать нашим волонтерам, а потом и сотрудникам «Перспектив». Мы оказались отрезаны от наших подопечных и, конечно, это было очень тревожно. Кроме того, пришлось на время пандемии приостановить деятельность наших центров дневного пребывания, в которые ходили дети и взрослые с тяжелыми нарушениями развития — чтобы их родственники могли в это время работать или отдыхать. Все это было связано с предписаниями Роспотребнадзора, тем не менее мы все время были в контакте с комитетом по социальной политике и пытались добиться двух вещей. Во-первых, чтобы нас все-таки пускали в интернат, потому что в нынешних условиях дополнительные руки там остро необходимы — часть персонала болеет, а сотрудники старше 65 сидят на самоизоляции.

Мы объясняли, что готовы соблюдать все меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором, можем сами доставлять наших волонтеров в учреждения, чтобы они не пользовались общественным транспортом и не рисковали заразиться.

К сожалению, все было тщетно. Мы приводили страшные примеры, как разворачивается пандемия в Европе — там вымирали целые дома престарелых, военные находили уже мертвых пожилых людей. Подобное может повториться и в наших ПНИ — сама организация жизни в них способствует распространению вируса с молниеносной скоростью. В каждом петербургском психоневрологическом интернате проживают от 400 до 1000 человек, учреждения построены по коридорному типу, то есть живут они, как в больнице — есть палаты, отдельный коридор и туалет на этаже, общая столовая. В таких условиях, если заболевает один, от него сразу заражаются остальные. Кроме того, интернаты не доставляют своих сотрудников до места работы, и они продолжают во время пандемии пользоваться общественным транспортом. Очевидно, что это должно было привести к вспышкам коронавируса.