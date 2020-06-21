Главврачу Покровской больницы Марине Бахолдиной и еще четырем главврачам в России присвоили звание Героя Труда

Помимо этого, Путин подписал указы о награждении медицинских работников и сотрудников научных учреждений России за большой вклад в борьбу с COVID-19 орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Имена всех награжденных медиков еле уместились на 236 страницах. Так, награду получили сотрудники научного центра «Вектор», медики противочумного института «Микроб» в Саратовской области, а также ряд сотрудников медицинских организаций по всей стране. Представители медицинского персонала в разных регионах России, в том числе медсестры, фельдшеры, водители автомобилей скорой помощи и другие сотрудники удостоились медалей Луки Крымского, а также почетных грамот и благодарностей президента.