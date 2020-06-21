Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ за борьбу с COVID-19 пятерым главврачам России, в том числе главврачу Покровской больницы Марине Бахолдиной и главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко. Это следует из указа, размещенного на сайте Кремля.
Главврачу Покровской больницы Марине Бахолдиной и еще четырем главврачам в России присвоили звание Героя Труда
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Фото: Shutterstock
Звания также были удостоены главный врач городской клинической больницы №29 (Нижегородская область) Юлия Гаревская, главный врач ГКБ №52 в Москве Марьяна Лысенко и врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль. Согласно указу, звание Героя Труда РФ присуждается за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Помимо этого, Путин подписал указы о награждении медицинских работников и сотрудников научных учреждений России за большой вклад в борьбу с COVID-19 орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Имена всех награжденных медиков еле уместились на 236 страницах. Так, награду получили сотрудники научного центра «Вектор», медики противочумного института «Микроб» в Саратовской области, а также ряд сотрудников медицинских организаций по всей стране. Представители медицинского персонала в разных регионах России, в том числе медсестры, фельдшеры, водители автомобилей скорой помощи и другие сотрудники удостоились медалей Луки Крымского, а также почетных грамот и благодарностей президента.
Ранее Владимир Путин предложить продлить на июль и август федеральные и региональные надбавки для медицинских сотрудников, борющихся с коронавирусом. Он добавил, что риски и нагрузки для медработников сохраняются и сейчас, поскольку борьба с коронавирусом еще не закончилась.
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