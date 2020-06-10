Исследование: как петербуржцы вели себя в карантин? (Спойлер: мужчины боялись вируса больше, чем женщины)

В начале апреля трафик на улице просел на рекордные 50%, но к июню почти полностью восстановился

Небольшое снижение активности мы наблюдали с середины марта. Сначала оно было небольшим – на 5-7 процентных пункта. А вот с 28 марта по 5 апреля мы наблюдали самые серьезные провалы в трафике до 50%. Это было связано с тем, что, во-первых, многие работодатели отнеслись к эпидемии серьезно и еще за неделю до официального объявления карантина стали переводить людей на удаленку. Во-вторых, горожане в тот момент находились в информационном вакууме, было непонятно, чего ждать и как реагировать: в таких условиях люди более склонны следовать рекомендациям и по возможности оставаться дома.

Но страх быстро прошел, и уже с 6 апреля мы фиксировали прирост трафика. Причем довольно значительный – примерно на 5 % каждую неделю. К 25 мая – достигли прироста в 50% от минимального значения в апреле. Это не значит, что трафик вернулся на докризисный уровень. К концу мая он составлял порядка 75%, а сейчас – уже около 84%, всего на 16% меньше, чем в докарантинный период.

Отчасти это объясняется не только беспечностью людей, но и тем, что в Петербурге ситуация с коронавирусом, слава богу, не такая критичная, как в Москве, и не было таких жестких ограничений, хотя как показывают наши исследования, даже введение пропусков в Москве людей не особенно останавливало.