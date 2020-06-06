В День русского языка, 6 июня, компания «Яндекс» опубликовала список новых слов, которые интернет-пользователи искали больше всего в течение последних 10 лет. Так, в 2020 году наиболее популярными оказались «ауф», «локдаун» и «падра».
Локдаун, фудпорн и бумер: «Яндекс» рассказал, какие новые слова искали больше всего интернет-пользователи
Список состоит из данных поисковых запросов. В него вошли самые популярные слова, о значении которых в данный год спрашивали как минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущий. В прошлом году людей интересовали такие слова, как «вислово», «фудпорн» и «бумер», а в 2018-м — «сквиши», «хайли лайкли» и «чуитс». «Сразу видно, как реальная жизнь влияет на язык: например, в 2017 году резко вырос интерес к рэпу и баттлам, поэтому люди стали активно спрашивать, что такое «эщкере»», — отмечают в «Яндексе».
Напомним, ранее в словаре английского сленга Urban Dictionary появился новый термин в связи с пандемией коронавирусной инфекции – Covidiot. Так теперь можно называть людей, паникующих из-за нового заболевания, а также тех, кто совсем игнорирует меры предосторожности.
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