Локдаун, фудпорн и бумер: «Яндекс» рассказал, какие новые слова искали больше всего интернет-пользователи

Список состоит из данных поисковых запросов. В него вошли самые популярные слова, о значении которых в данный год спрашивали как минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущий. В прошлом году людей интересовали такие слова, как «вислово», «фудпорн» и «бумер», а в 2018-м — «сквиши», «хайли лайкли» и «чуитс». «Сразу видно, как реальная жизнь влияет на язык: например, в 2017 году резко вырос интерес к рэпу и баттлам, поэтому люди стали активно спрашивать, что такое «эщкере»», — отмечают в «Яндексе».