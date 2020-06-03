Глава комитета по социальной политике Петербурга заболел коронавирусом

По сообщению представителей комитета, Ржаненков находится на больничном с понедельника, но продолжает участвовать в совещаниях удаленно. Сам он отмечает, что первые симптомы вируса — повышенная температура и осложнения на легкие — у него появились на прошлой неделе. Положительный результат дал тест от 28 мая.

«Заболевание диагностировано, это правда. Самочувствие терпимое, от температуры избавился. Продолжаю бороться», — рассказал депутат агенству «РИА Новости».

Известно, что сейчас Ржаненков находится на самоизоляции дома у дочери, у которой также проявились симптомы COVID-19. В больницу его госпитализировать не стали.

Как отмечает «Фонтанка», ссылаясь на слова политика, подтвержденных случаев коронавируса среди сотрудников комитета по социальной политике нет, однако «есть сотрудники на самоизоляции», которые продолжают работу удаленно.

Стоит отметить, что подтвержденный COVID-19 у Александра Ржаненкова — это первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в правительстве Петербурга. Ранее с подозрением на инфекцию госпитализировали главу комздрава Дмитрия Лисовца, но у него положительный результат показал только первый тест.

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