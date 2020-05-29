Пенсионерка из Петербурга, чтобы не пропустить химиотерапию, тратит тысячи рублей на тесты на COVID-19

Светлана Анатольевна (имя изменено по просьбе женщины) каждые три недели до осени должна приезжать на капельницы дневной стационар онкодиспансера на Березовой аллее. С начала пандемии, чтобы попасть в онкодиспансер, она должна предоставить справу сроком годности не более двух дней с момента получения.

Светлана Анатольевна Больна раком в 4-й стадии Сказано, два дня и все. Первый раз, когда я в апреле сдавала бесплатно тест в своей 100-й поликлинике, мне сказали, что они справок не дают и звонят только в случае положительного ответа. Слышала, в каких-то поликлиниках дают справки, в общем, каждый ищет, что может. В онкодиспансере не подошла просто справка о сдаче теста – нужно было, чтобы там был написан отрицательный результат. Я пошла в «Хеликс». Тогда это было не очень дорого – 800 рублей. В следующий раз тест стоил уже 1200, а сейчас 1500.

В другой раз в лабораториях начались очереди, а значит рассчитать время получения справки стало сложнее. Женщине пришлось поехать в другую клинику и повторно заплатить за тест: «За один день в итоге я выложила 6 тысяч рублей – полпенсии. Я уже не говорю о том, что проездные карточки заблокированы, приходится платить в трамвае, метро – одна поездка туда-обратно обходится в 200 рублей. Надеюсь, что эту справку онкологи примут».