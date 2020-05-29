О женщине с 4-й стадией рака, которая каждые две недели сдает платные тесты на коронавирус, чтобы вовремя пройти химиотерапию, рассказал «Доктор Питер». По словам собеседницы издания, без справки о тесте в учреждение попасть невозможно, а сдавать бесплатно — «себе дороже, а чаще и вовсе бесполезно».
Пенсионерка из Петербурга, чтобы не пропустить химиотерапию, тратит тысячи рублей на тесты на COVID-19
Светлана Анатольевна (имя изменено по просьбе женщины) каждые три недели до осени должна приезжать на капельницы дневной стационар онкодиспансера на Березовой аллее. С начала пандемии, чтобы попасть в онкодиспансер, она должна предоставить справу сроком годности не более двух дней с момента получения.
Светлана Анатольевна
Больна раком в 4-й стадии
Сказано, два дня и все. Первый раз, когда я в апреле сдавала бесплатно тест в своей 100-й поликлинике, мне сказали, что они справок не дают и звонят только в случае положительного ответа. Слышала, в каких-то поликлиниках дают справки, в общем, каждый ищет, что может. В онкодиспансере не подошла просто справка о сдаче теста – нужно было, чтобы там был написан отрицательный результат. Я пошла в «Хеликс». Тогда это было не очень дорого – 800 рублей. В следующий раз тест стоил уже 1200, а сейчас 1500.
В другой раз в лабораториях начались очереди, а значит рассчитать время получения справки стало сложнее. Женщине пришлось поехать в другую клинику и повторно заплатить за тест: «За один день в итоге я выложила 6 тысяч рублей – полпенсии. Я уже не говорю о том, что проездные карточки заблокированы, приходится платить в трамвае, метро – одна поездка туда-обратно обходится в 200 рублей. Надеюсь, что эту справку онкологи примут».
На вопрос о том, почему Светлана Анатольевна не отложит лечение ненадолго, пока не уляжется ситуация с коронаирусом она отвечает, что делать это страшно: «У меня метастазы. Я видела, как все это прогрессировало – буквально на глазах.
В пресс-службе Городского онкодиспансера сообщают, что требования в «два дня» в клинике нет: «Каждое учреждение делает так, как считает необходимым. В онкодиспансере принимают результаты анализа сроком давности не более 7 дней с момента забора биоматериала», но добавляют, что пациенты, которые получают противоопухолевую химиотерапию, должны сдавать тест при каждой госпитализации, то есть каждые две-три недели.
«До следующего введения лекарства больного выписываем, так как на этой койке можно пролечить еще одного человека, а первый для продолжения лечения опять должен сдавать анализ для госпитализации», — говорит главный специалист по клинической онкологии ГКОД Рашида Орлова.
Скоро медучреждение планирует планирует запустить тестирование на коронавирус в своей лаборатории, чтобы решить проблему с тестами у пациентов онкодиспансера. Представители ГКОД сообщают, что документы на соответствующую лицензию подавали еще в начале апреля, но получили ее только сейчас, а теперь ждут закупку тест-систем и рассчитывают в ближайшие дни начать тестирование.
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