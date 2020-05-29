Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году», согласно которому предложено запретить увольнения по инициативе работодателя во время пандемии коронавируса. Также документ прописывает условия вывода работников в смены и права на изменение их обязанностей без согласия.
Минтруд предложил запретить увольнения по инициативе работодателя во время пандемии
Согласно действующему законодательству у работодателя есть три основных способа оптимизации персонала — введение простоя, сокращение штата или численности и перевод на неполный рабочий день. Проект постановления «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году», о котором пишет РБК, предлагает установить запрет отправлять работников в простой или увольнять их по инициативе работодателя. Кроме того, при сокращении штата увольнение должно происходить после отмены ограничений.
Министерство труда также предлагает дать работодателю право уведомлять сотрудника об изменении режима работы во время карантина — например, введении неполного рабочего дня — не за два месяца, а за две недели, а также переводить сотрудника на другую работу без его согласия не на один месяц, а на два. О новых графиках работы будут сообщать не позднее чем за 7 календарных дней.
Напомним, число безработных в России в апреле достигло 4,3 миллиона человек — это 5,8% от рабочей силы, подсчитал по методике Международной организации труда Росстат. По сравнению с мартом 2020 года прирост составил 23,4% — 815 тысяч человек. В годовом выражении безработица в России выросла на 21%. Потерявшие работу из-за пандемии коронавируса жители Ленинградской области смогут трудоустроиться в дорожном хозяйстве, сфере экологии и составлении интерактивных карт. На общественных работах может быть заняло от 1 до 1,5 тысячи человек.
До конца 2020 года безработные в России смогут встать на учет биржи труда дистанционно. «Одно из поручений президента касается дистанционной регистрации на бирже труда. Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн режиме», — сказал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
8 апреля президент России Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Главное заявление касалось дополнительных выплат медицинским сотрудникам и мер по поддержке бизнеса в период пандемии. Тем гражданам, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, также пообещали выплаты пособия по безработице в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей.
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