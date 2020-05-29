Минтруд предложил запретить увольнения по инициативе работодателя во время пандемии

Согласно действующему законодательству у работодателя есть три основных способа оптимизации персонала — введение простоя, сокращение штата или численности и перевод на неполный рабочий день. Проект постановления «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году», о котором пишет РБК, предлагает установить запрет отправлять работников в простой или увольнять их по инициативе работодателя. Кроме того, при сокращении штата увольнение должно происходить после отмены ограничений.

Министерство труда также предлагает дать работодателю право уведомлять сотрудника об изменении режима работы во время карантина — например, введении неполного рабочего дня — не за два месяца, а за две недели, а также переводить сотрудника на другую работу без его согласия не на один месяц, а на два. О новых графиках работы будут сообщать не позднее чем за 7 календарных дней.

Напомним, число безработных в России в апреле достигло 4,3 миллиона человек — это 5,8% от рабочей силы, подсчитал по методике Международной организации труда Росстат. По сравнению с мартом 2020 года прирост составил 23,4% — 815 тысяч человек. В годовом выражении безработица в России выросла на 21%. Потерявшие работу из-за пандемии коронавируса жители Ленинградской области смогут трудоустроиться в дорожном хозяйстве, сфере экологии и составлении интерактивных карт. На общественных работах может быть заняло от 1 до 1,5 тысячи человек.