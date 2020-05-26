Как будут работать бассейны, фитнес-клубы и другие спортивные секции после отмены ограничений? Вот рекомендации Роспотребнадзора

Отмечается, что посетителей они смогут принимать только по предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции.

Тренажеры в спортзалах попросят расставить на расстоянии полутора метров один от другого. Ту же дистанцию должны будут соблюдать участники групповых занятий. В зале, где будут проходить занятия, должна быть указана соответствующая разметка.

Бассейны тоже смогут начать работу. Для этого им придется обеспечивать необходимое расстояние между людьми —не менее пяти квадратных метров по площади зеркала воды или 10 квадратных метров дорожки. Кроме прочего, будет усилен контроль за качеством воды.

Предлагать посетителям спортивных секций чай или кофе теперь запрещено. В продаже будет доступна только бутилированная вода. Также будет установлен новый регламент уборки: она станет регулярной и только с использованием дезинфицирующих средств. Проветривать помещения будут каждые два часа.

Сотрудником объектов обяжут носить маски, пользоваться антисептиками и проходить «входной» контроль перед сменой, важным пунктом которой станет ежедневное измерение температуры в начале смены.

Напомним, ранее были опубликованы рекомендации Роспотребнадзора по постепенному открытию заведений общепита, а также салонов красоты и парикмахерских. Также стало известно, как будут проходить полеты после пандемии COVID-19.



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