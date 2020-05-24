26 мая Дом Cartier проведет первую в России онлайн-конференцию для женщин-предпринимателей

Мероприятие, которое начнется в 10:00 во вторник, в первую очередь будет интересно тем, кто возглавляет социально значимые бизнесы и планирует подать заявку на международный конкурс Cartier Women’s Initiative.
26 мая Дом Cartier проведет первую в России онлайн-конференцию для женщин-предпринимателей
Конференция также будет интересна всем, кто уже развивает собственный impact-driven business, только задумывается об этом или просто неравнодушен к будущему нашего общества и окружающей среды.
Cartier Women’s Initiative – это ежегодный конкурс бизнес-проектов, основанный Домом Cartier совместно с бизнес-школой INSEAD. Цель конкурса – создать условия, в которых каждая женщина, чей бизнес несет социальную миссию, сможет раскрыть свой потенциал и вывести проект на новый уровень. Cartier Women’s Initiative предоставляет предпринимательницам со всего мира финансовые, академические и человеческие ресурсы, незаменимые для развития успешного бизнеса, который делает мир лучше.
«За все годы существования, в финал конкурса Cartier Women’s Initiative выходили девушки из разных стран, и лишь один раз – из России. Мы абсолютно уверены, что в России и СНГ есть множество талантливых, сильных женщин, которые стремятся сделать мир лучше. Именно поэтому мы решили организовать это мероприятие, в рамках которого расскажем потенциальным участницам о возможностях программы, подготовим к подаче заявки и постараемся дать тот мотивирующий импульс, который так необходим в непростом деле предпринимателя», – отметила Янина Новицкая, управляющий директор Cartier в России и СНГ.
В программу конференции войдут выступления и вебинары, подготовленные представителями компании Cartier и профессионалами индустрий бизнеса и консалтинга. У участников будет возможность познакомиться со спикерами, задать им вопросы и получить ценную обратную связь. Спикеры конференции:
Уинджи Сампайо – Глава Cartier Women’s Initiative. Уинджи лично расскажет о программе CWI и возможностях для будущих участниц.
Замир Шухов – Управляющий партнер, генеральный директор Global Venture Alliance. Замир расскажет, как масштабировать проект на зарубежные рынки и сделать это успешно.
Янина Новицкая – Управляющий директор Cartier в России и СНГ
Екатерина Трофимова – Партнер компании Deloitte, член жюри Cartier Women’s Initiative 2015 – 2019 гг. Екатерина поделится рекомендациями для будущих участниц от члена жюри.
Марина Росс – Технологический предприниматель, основатель компании Hydrop, финалистка Cartier Women’s Initiative 2017. В интервью Марина поделится инсайтами подготовки к конкурсу CWI и советами будущим участницам.
Алексей Ермолин – Стартап-коуч, основатель ErmolinConsulting. Алексей проведет практический воркшоп по заполнению заявки на участие в конкурсе Cartier Women’s Initiative.
Вероника Пешкова – Посол доброй воли ООН по промышленному развитию. На онлайн-конференции она поделится направлениями развития бизнеса, расскажет какие технологии трансформирует бизнес-сектор и почему важно все время меняться.
Екатерина Иноземцева – Генеральный директор Сколково Форум
Участие совершенно бесплатное!
Присоединиться к эфиру можно 26 мая с 10:00 по московскому времени по ссылке.
Все новости и детали о предстоящем мероприятии можно также узнавать в Telegram-канале «Онлайн-конференция CWI».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.