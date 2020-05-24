26 мая Дом Cartier проведет первую в России онлайн-конференцию для женщин-предпринимателей

В программу конференции войдут выступления и вебинары, подготовленные представителями компании Cartier и профессионалами индустрий бизнеса и консалтинга. У участников будет возможность познакомиться со спикерами, задать им вопросы и получить ценную обратную связь. Спикеры конференции:

Уинджи Сампайо – Глава Cartier Women’s Initiative. Уинджи лично расскажет о программе CWI и возможностях для будущих участниц.

Замир Шухов – Управляющий партнер, генеральный директор Global Venture Alliance. Замир расскажет, как масштабировать проект на зарубежные рынки и сделать это успешно.

Янина Новицкая – Управляющий директор Cartier в России и СНГ

Екатерина Трофимова – Партнер компании Deloitte, член жюри Cartier Women’s Initiative 2015 – 2019 гг. Екатерина поделится рекомендациями для будущих участниц от члена жюри.

Марина Росс – Технологический предприниматель, основатель компании Hydrop, финалистка Cartier Women’s Initiative 2017. В интервью Марина поделится инсайтами подготовки к конкурсу CWI и советами будущим участницам.



Алексей Ермолин – Стартап-коуч, основатель ErmolinConsulting. Алексей проведет практический воркшоп по заполнению заявки на участие в конкурсе Cartier Women’s Initiative.

Вероника Пешкова – Посол доброй воли ООН по промышленному развитию. На онлайн-конференции она поделится направлениями развития бизнеса, расскажет какие технологии трансформирует бизнес-сектор и почему важно все время меняться.

Екатерина Иноземцева – Генеральный директор Сколково Форум