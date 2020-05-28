Представьте себе мир, которым управляют дети. Мир, в котором царят творчество, искренность и неподдельный интерес ко всему вокруг. Yummy United удалось его создать! Рассказываем главное об этом уникальном проекте.
5 фактов, которые нужно знать о компании Yummy United
1. Это первая в мире компания, главные решения в которой принимают дети.
Все по-настоящему: юные директора влияют на все процессы, придумывают вкусы и дизайн упаковки, участвуют в разработке маркетинговой стратегии и даже пробуют себя в создании дополненной реальности. Конечно, все происходит в увлекательной игровой форме, а рядом всегда находятся взрослые, которые готовы чутко направлять и делиться своим опытом, но ни одно важное для компании решение не будет принято без одобрения детей. Идея проекта как раз в том, чтобы маленькие руководители помогали старшим коллегам производить продукт, который действительно нужен и интересен детской аудитории. Первый Детский Совет директоров был собран в Италии весной 2019 года, а в ноябре 2019 года бренд появился в России, заключив свое первое партнерское соглашение с торговой маркой «Магнит». Уже совсем скоро, во второй половине июня, продукция компании — вкусные сырки, соки, молочные коктейли и завтраки — появится в магазинах этой сети.
2. В Yummy United царит удивительная атмосфера
С одной стороны, все по-взрослому: круглые столы, обсуждение повестки, выбор председателей. У директоров есть планшеты с полезными программами для тренировки навыков и коммуникации с коллегами. Каждую неделю проходят заседания, посвященные актуальным вопросам жизни компании. Идеи обсуждаются, обрабатываются старшими коллегами и утверждаются всеобщим голосованием. Участники могут вносить свои предложения в текущие разработки — любая инициатива здесь ценится и поощряется, к детям прислушиваются, и каждый чувствует себя значимой единицей компании. А с другой — все происходит в понятной и интересной им форме игры. Программы разрабатываются совместно с педагогами и психологами, но нет никаких жестких правил и оценок: только совместное творчество, веселая и дружеская атмосфера и общее желание сделать продукт лучше. В компании даже тем ребятам, которые замкнуты и не вполне успешны в школе, удается найти друзей, раскрыть свой потенциал и проявить себя в качестве лидера.
3. Это идеальное пространство для развития детей
Yummy United — не образовательный проект, но большое внимание здесь уделяется тому, чтобы дать маленьким директорам возможность учиться у лучших. На заседания приглашаются специалисты из ведущих компаний в области дизайна, маркетинга и информационных технологий. Нынешний Детский Совет директоров уже участвовал в мастер-классах по дизайну упаковки, созданию приложений и AR-эффектов, разработке рекламной кампании, ведению социальных сетей — и это далеко не полный список!
Все полученные знания дети сразу могут применить на практике, а потом увидеть результат своей работы в готовом продукте. Кроме того, они получают важный навык, без которого не обойтись в современном мире: способность формулировать и отстаивать свою точку зрения. Создатели компании уверены, что в каждом ребенке спрятана сильная и творческая личность, и хотят помочь ей проявить себя, навсегда сохранив креативность, искренность и любознательность. Взрослые — директора и менеджеры крупных успешных компаний — признаются, что сами только приобретают от этого общения: не зарядиться энергией, позитивом и интересом детей к миру просто невозможно.
4. Yummy United — не просто компания, а целая вселенная
Сейчас компания занимается продуктами питания, но не собирается на этом останавливаться: в перспективе это будет множество проектов, объединенных названием, целью и миссией. Вместе с брендинговым агентством Mildberry была разработана уникальная модель, в которой Детский Совет директоров может стать ядром любого бизнес- или контентного проекта, ориентированного на эту возрастную аудиторию. У Yummy United три основных направления для партнерств: ритейл, производство продукции для детей и контентно-образовательные проекты, но компания всегда открыта к новым неожиданным предложениям. А вскоре мы наверняка услышим о новых советах директоров, открывающихся по всему миру.
5. Директором может стать любой желающий
Первый российский Детский Совет директоров был сформирован среди детей сотрудников сети «Магнит», партнера Yummy United, но все дальнейшие Советы (а их планируют собирать трижды в год) будут открытыми для участия. Родители нынешних директоров признаются, что для их детей проект стал важным этапом: многие уже определились с будущей профессией, стали развивать свои каналы и страницы в соцсетях и нашли новых друзей. Неважно, из какого вы города, если вашему ребенку от 8 до 12 лет, он полон энтузиазма, творческой энергии и хочет узнать, как устроен бизнес, — он может пройти отбор и стать директором.
Участие в проекте происходит на некоммерческой основе. Подписывайтесь на Вконтакте, Instagram и Facebook Yummy United и следите за новостями, чтобы не пропустить, когда будет объявлен следующий отборочный тур.
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