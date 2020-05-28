5 фактов, которые нужно знать о компании Yummy United

3. Это идеальное пространство для развития детей

Yummy United — не образовательный проект, но большое внимание здесь уделяется тому, чтобы дать маленьким директорам возможность учиться у лучших. На заседания приглашаются специалисты из ведущих компаний в области дизайна, маркетинга и информационных технологий. Нынешний Детский Совет директоров уже участвовал в мастер-классах по дизайну упаковки, созданию приложений и AR-эффектов, разработке рекламной кампании, ведению социальных сетей — и это далеко не полный список!

Все полученные знания дети сразу могут применить на практике, а потом увидеть результат своей работы в готовом продукте. Кроме того, они получают важный навык, без которого не обойтись в современном мире: способность формулировать и отстаивать свою точку зрения. Создатели компании уверены, что в каждом ребенке спрятана сильная и творческая личность, и хотят помочь ей проявить себя, навсегда сохранив креативность, искренность и любознательность. Взрослые — директора и менеджеры крупных успешных компаний — признаются, что сами только приобретают от этого общения: не зарядиться энергией, позитивом и интересом детей к миру просто невозможно.