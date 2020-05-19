Министр здравоохранения рассказал, когда в России можно будет купить лекарства онлайн

«Разработаны и сейчас утверждаются нормативные акты Росздравнадзора, включая все необходимые документы, и плюс всё это будет происходить в безбумажной форме, заявление будет подаваться в электронном виде, информационный ресурс сейчас проходит тестирование <...> В первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующее разрешение, смогут осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами», — отметил он во время совещания с Владимиром Путиным.

18 мая правительство утвердило правила дистанционной продажи лекарств. Теперь заказать доставку прямо из аптеки можно будет онлайн или по телефону. Каждая аптека, чтобы начать подобную торговлю, должна будет отправить специальное заявление в Росздравнадзор и приложить к нему необходимый пакет документ. Заявку рассмотрят в течение пяти дней, после чего точка сможет принимать, обрабатывать и отправлять заказы.

Оплачивать свои покупки россияне смогут как путем предоплаты, так и при встрече с курьером. Препараты, которые не отпускаются по рецепту, содержат более 25% этилового спирта, являются психотропными или наркотическими лекарственными средствами, однако, можно будет приобрести при личном визите в аптеку.

Отметим, что соответствующий указ о разрешении аптекам осуществлять онлайн-продажи был подписан Владимиром Путиным еще 17 марта, в том числе для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусом для тех людей, которые пойдут в аптеку за необходимыми лекарствами.

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