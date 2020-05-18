Когда российская экономика сможет вернуться к докризисным показателям? Спойлер: точно не в этом году

По их прогнозам, улучшений стоит ждать не ранее середины 2022 года. К таким выводам исследователи пришли благодаря консенсус-прогнозу, основанному на базе опроса более 20 экспертов и аналитиков инвестбанков и институтов. Они также отметили, что глубокий спад отечественной экономики будет наблюдаться во II квартале 2020 года — в среднем до -10,7% к соответствующему кварталу предыдущего года.

«Дальше темпы спада будут постепенно уменьшаться, однако первым кварталом заметного роста, согласно консенсус-прогнозу, станет II квартал следующего года, когда решающую роль сыграет эффект базы. Большинство прогнозистов полагают, что падение экономики продлится три-четыре квартала; однако два эксперта считают, что оно ограничится всего лишь одним кварталом», — отмечают исследователи из ВШЭ.

Инфляция в России на текущий год, по их оценкам, составит порядка 4,7%. Эксперты ожидают, что до конца 2020 года Банк России также снизит ключевую ставку еще на 0,5-0,75 процентного пункта, что автоматически выведет ускорение инфляции из числа «существенных рисков».

Экономист и профессор школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александра Скоробогатова объясняла ранее в интервью «Собаке.ru», как единовременные выплаты сказываются на экономике и почему правительство России решило не выдавать своим гражданам существенные суммы в качестве поддержки в период пандемии коронавируса, как это сделали, например, в Германии и США.



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