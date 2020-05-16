Заведующий отделением лучевой диагностики петербургской клинической больницы №31 Виктор Парафило скончался от осложнений коронавирусной инфекции на 72-м году жизни, сообщается на сайте медучреждения.
Петербургский рентгенолог Виктор Парафило умер от осложнений коронавируса
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Фото: Shutterstock
«15 мая 2020 года от осложнений новой коронавирусной инфекции на 72-м году жизни ушел из жизни доктор Парафило Виктор Тимофеевич - заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы №31», – говорится в сообщении. Как сообщают СМИ, когда он самостоятельно поставил себе диагноз, после чего отправился в Городскую больницу №2. Лечение проходило «гладко», а через полторы недели произошел резкий обвал. Парафило перевели на ИВЛ, коллеги из «двойки» делали все возможное для его спасения. Он скончался через четыре дня.
Виктор Парафило – выпускник военно-медицинского факультета Горьковского медицинского института и факультета подготовки руководящего состава Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, он 22 года отдал службе в Вооруженных силах России.
После увольнения в звании полковника медицинской службы Парафило проработал 25 лет в должности заведующего отделением лучевой терапии Городской клинической больницы №31. Как отмечают коллеги, он был прекрасным специалистом, который стоял у истоков развития компьютерной томографии в Петербурге, а также «блестяще владел всеми методиками лучевой диагностики и щедро делился своими знаниями и опытом с молодыми коллегами».
«Он взял на себя весь объем диагностических исследований поступающих в больницу пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и до последнего времени безошибочно выявлял минимальные проявления патологии, чем фактически спасал жизни пациентам, а свою – не смог», – рассказали на сайте.
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