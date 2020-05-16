Петербургский рентгенолог Виктор Парафило умер от осложнений коронавируса

Ранее мы сообщали о том, что получить выплаты заразившимся COVID-19 медикам Петербурга стало проще. Оценивать их вину работодатели больше не могут. Информацию о заражении медика будут передавать в специально созданную комиссию он сам, также это могут сделать его работодатель или же учреждение, которое лечило заболевшего.



«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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