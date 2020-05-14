Илья Осколков-Ценципер: «Дух времени сейчас — страх, а будущее за приложениями, которые понимают эмоции»

Как изменится дух времени после пандемии?

Дух времени сейчас определяется страхом. Я почти уверен — количество страха не уменьшится, хотя причины у него будут другие — не пандемия, но эта травма никуда не денется. Само пространство вокруг теперь угрожает и может сделать с нами что-то опасное — заразиться можно везде. Еще одна важная деталь, которая определяет современность — интимное пространство, в котором мы от опасности хоть как-то, но защищены. Переориентация общественного интереса в эту область началась еще до коронавируса. Я принадлежу к последнему поколению, для которого девиз Live fast die young был очевидной историей. Тем, кому сейчас 25–30 лет это не интересно, идея попросту вышла из моды.

Сколько людей в мире ездили в Индию на випассану, самонаблюдать себя во время медитации? Сейчас принудительным образом мы все получили этот опыт и это нам с рук просто так не пройдёт. Мы все про себя узнали что-то такое, что в «нормальной» ситуации мы не знали бы ещё очень долго. Многие почувствуют, что есть ближний круг, ближние люди, ценнейшие отношения, а все остальное — не важно. А кто-то наоборот — что у него этого нет, и ему не надо. Все просто обострится — мы точнее себя почувствуем. Но наши общечеловеческие ценности вряд ли поменяются.