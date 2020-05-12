100 продуктовых наборов уже переданы ветеранам и пережившим блокаду Ленинграда, а также 239 наборов игрушек отправлены в детские больницы Санкт-Петербурга.
TOY.RU принимает участие во Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ
Акции TOY.RU проходят по инициативе учредителя компании Алисы Лобановой, которая отмечает: «Поддерживать одиноких пожилых людей важно всегда. Это связь поколений, это пример детям! Сейчас – особенно. Без нас им просто не справиться. И если до начала эпидемии мы передавали пожилым людям настольные игры, позволяющие скрасить досуг, то сейчас для стариков на первом месте продукты питания. И в нашей поддержке нуждаются все, кто остался в одиночестве в изоляции. За каждым адресом, за каждой фамилией в списке тех, кому доставили продуктовые наборы – человеческие жизни. Это люди, родившиеся в 20-40-х годах прошлого столетия. Они – свидетели истории. Они видели многое – прошли Великую Отечественную войну, пережили блокаду Ленинграда, в послевоенное время восстанавливали страну, строили наше будущее. И сейчас мы просто обязаны поддерживать их!»
Наборы для людей преклонного возраста включали самые необходимые продукты, которые укладывались в коробки с соблюдением всех мер предосторожности – сотрудники TOY.RU работали в масках и перчатках.
Также коллектив TOY.RU собрал комплекты игрушек (это образовательные наборы, развивающие, интерактивные и настольные игры, головоломки и пазлы-раскраски с фломастерами) для игровых комнат в больницах и для детей медицинского персонала в знак поддержки и благодарности.
Игрушки были переданы Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» в Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н.Ф. Филатова и Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге.
«Мы не можем остановить вирус, но в наших силах помочь тем, кто каждый день борется с COVID-19 и в этой сложной обстановке круглосуточно спасает детские жизни. Мы бесконечно благодарны медицинским работникам за самоотверженность и преданность профессии! Мы хотим, чтобы дети ждущие маму или папу с работы, чувствовали, что весь мир сейчас поддерживает их родителей, – рассказала Алиса Лобанова. – Не менее сложно сейчас и детям, которые находятся на лечении в больницах. Очень надеюсь, что игрушки, с любовью переданные от TOY.RU, скрасят больничные будни маленьких пациентов и дадут им силы для скорейшего выздоровления».
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