TOY.RU принимает участие во Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ

Также коллектив TOY.RU собрал комплекты игрушек (это образовательные наборы, развивающие, интерактивные и настольные игры, головоломки и пазлы-раскраски с фломастерами) для игровых комнат в больницах и для детей медицинского персонала в знак поддержки и благодарности.

Игрушки были переданы Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» в Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н.Ф. Филатова и Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге.