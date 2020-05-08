Достоевские, Фрейндлих и Шостаковичи – как проводят карантин потомки знаменитых династий

Наталья Достоевская

Мы с детьми сейчас в городской квартире в Петербурге, хотели поехать на дачу, но финальная стадия ремонта требует нахождения здесь. Поэтому дождемся возвращения папы. Алексей – капитан монастырского флота на Валааме и застрял сейчас там: работает четыре вахты без выходных уже два месяца. Когда он вернется, отправимся на дачу. Естественно, мы сейчас перезваниваемся – связь есть. Папа нам присылает валаамские пейзажи и фото местных котов, среди которых есть интереснейшие личности.

Дмитрий Андреевич, дедушка наших детей, тоже собирался на дачу, но пока сидит в изоляции. Они с бабушкой живут рядом на соседней улице, мы до них периодически доходим. Наша дочь Аня, кстати, поможет Дмитрию Андреевичу провести в воскресенье стрим во «ВКонтакте». Раньше мы жили все вместе, но когда дети подросли, все восемь человек просто перестали помещаться в коридоре. Честно говоря, мы привыкли, что у нас какой-то тусень все время. Приходят в гости дети, взрослые с детьми, дети со взрослыми, взрослые взрослых, дети детей. Все набиваются в кухне – постоянно чай, разговоры, ночевки, пижамные вечеринки у девчонок бесконечные. И вдруг с карантином нам все это выключили – стало странно. Сидишь в квартире, а тишина и пусто – народу никакого: всего-то шесть человек.

Я, Алексей и дочь Вера – это часть фолк-группы «Птица Си». Но мы условно сейчас музицируем. Это всего три инструмента из шести, которые там участвуют, что мы так наиграем? И комплект странный – домра, флейта и бас-гитара. Но Вера теперь все время в обнимку с домрой – слушает лекции в музыкальном училище, записывает, как она играет, отсылает преподавателям. Старшенькая Анна работает за ноутбуком – она занимается анимацией. Мелкие Маруся и Федя закончили учебу, поэтому у них сейчас дураковаляние с пользой: занятие музыкой и почитушки. Мы обложились книжками – достали из закромов все самое любимое: от Нарнии до Муммий-троллей. Вообще, у меня дети в жизни столько в компьютере не сидели, сколько пришлось из-за самоизоляции. Только это напрягало, а так мы привыкли вместе все время быть. В этом плане проблем вообще никаких. Я выхожу на улицу – до магазина и обратно. Дети мне иногда составляют компанию.

На майские праздники мы хотели поехать по кладбищам – навестить и привести в порядок могилы родственников. Это пришлось отложить. 9 мая мы традиционно участвовали в акции «Бессмертный полк» – шествии нашего Кировского района. А потом шли семьей пешком до Красненького кладбища, там моя родня: дедушка и бабушка – блокадники и папа, и есть два захоронения времен Великой Отечественной. А по дороге много мемориалов, которые детям уже как родные: блокадный трамвай, памятник Маринеско и памятная доска зенитчикам. От этих традиций пришлось отказаться.

Сложности, конечно, тоже есть. Мы сейчас живем только на папину зарплату – я работу в частном детском саду, так как он закрылся, потеряла. Я стараюсь далеко не заглядывать, но у нас есть заготовки. Вот когда они кончатся, надо будет думать уже о печальном.