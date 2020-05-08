Алиса Бруновна Фрейндлих научилась новым технологиям, праправнук Федора Достоевского сейчас на Валааме, а сын Дмитрия Шостаковича строго соблюдает карантин – «Собака.ru» узнала у потомков знаменитых петербуржцев, как на них повлияла самоизоляция и что помогает им сохранять оптимизм.
Достоевские, Фрейндлих и Шостаковичи – как проводят карантин потомки знаменитых династий
Достоевские
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Наталья Достоевская
Мы с детьми сейчас в городской квартире в Петербурге, хотели поехать на дачу, но финальная стадия ремонта требует нахождения здесь. Поэтому дождемся возвращения папы. Алексей – капитан монастырского флота на Валааме и застрял сейчас там: работает четыре вахты без выходных уже два месяца. Когда он вернется, отправимся на дачу. Естественно, мы сейчас перезваниваемся – связь есть. Папа нам присылает валаамские пейзажи и фото местных котов, среди которых есть интереснейшие личности.
Дмитрий Андреевич, дедушка наших детей, тоже собирался на дачу, но пока сидит в изоляции. Они с бабушкой живут рядом на соседней улице, мы до них периодически доходим. Наша дочь Аня, кстати, поможет Дмитрию Андреевичу провести в воскресенье стрим во «ВКонтакте». Раньше мы жили все вместе, но когда дети подросли, все восемь человек просто перестали помещаться в коридоре. Честно говоря, мы привыкли, что у нас какой-то тусень все время. Приходят в гости дети, взрослые с детьми, дети со взрослыми, взрослые взрослых, дети детей. Все набиваются в кухне – постоянно чай, разговоры, ночевки, пижамные вечеринки у девчонок бесконечные. И вдруг с карантином нам все это выключили – стало странно. Сидишь в квартире, а тишина и пусто – народу никакого: всего-то шесть человек.
Я, Алексей и дочь Вера – это часть фолк-группы «Птица Си». Но мы условно сейчас музицируем. Это всего три инструмента из шести, которые там участвуют, что мы так наиграем? И комплект странный – домра, флейта и бас-гитара. Но Вера теперь все время в обнимку с домрой – слушает лекции в музыкальном училище, записывает, как она играет, отсылает преподавателям. Старшенькая Анна работает за ноутбуком – она занимается анимацией. Мелкие Маруся и Федя закончили учебу, поэтому у них сейчас дураковаляние с пользой: занятие музыкой и почитушки. Мы обложились книжками – достали из закромов все самое любимое: от Нарнии до Муммий-троллей. Вообще, у меня дети в жизни столько в компьютере не сидели, сколько пришлось из-за самоизоляции. Только это напрягало, а так мы привыкли вместе все время быть. В этом плане проблем вообще никаких. Я выхожу на улицу – до магазина и обратно. Дети мне иногда составляют компанию.
На майские праздники мы хотели поехать по кладбищам – навестить и привести в порядок могилы родственников. Это пришлось отложить. 9 мая мы традиционно участвовали в акции «Бессмертный полк» – шествии нашего Кировского района. А потом шли семьей пешком до Красненького кладбища, там моя родня: дедушка и бабушка – блокадники и папа, и есть два захоронения времен Великой Отечественной. А по дороге много мемориалов, которые детям уже как родные: блокадный трамвай, памятник Маринеско и памятная доска зенитчикам. От этих традиций пришлось отказаться.
Сложности, конечно, тоже есть. Мы сейчас живем только на папину зарплату – я работу в частном детском саду, так как он закрылся, потеряла. Я стараюсь далеко не заглядывать, но у нас есть заготовки. Вот когда они кончатся, надо будет думать уже о печальном.
Фрейндлих
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Анна Мышинская (Тарасова)
Мы себе стараемся развлекать перемещениями между городом и дачей. В данный момент находимся в Комарово всей семьей. Но я слежу за атмосферой и настроением и когда понимаю, что пора сменить локацию, возвращаемся ненадолго в Петербург. Ведь все привыкли жить отдельно друг от друга – мы с мужем и ребенком в своей квартире, бабушка и мама – в своей.
В новых условиях мы научились больше подстраиваться, уважать интересы. Каждый нарушает устоявшуюся последовательность действий во благо другого. Хотя это и началось чуть раньше – с появлением ребенка – но когда жили порознь и приезжали на дачу на два дня, не успевали очухаться. Только ты вроде бы выстроишь режим дня, а сразу едешь обратно. Теперь мы лучше чувствуем друг друга. Здорово, что есть такой опыт. Что касается быта, это совсем не сложно: у каждого свои обязанности: кто-то готовит, другой – накрывает на стол, третий – сидит с ребенком.
Может быть, вы знаете, что бабушка любит играть в кинга (карточная игра – Прим. ред.). Когда в июне прошлого года появился ребенок, мы играли с Алисой Бруновной, пока дочь спала, потом она уже больше бодрствовала, поэтому улучали момент, пока она качается в шезлонге. Со взрослением ребенку нужно все больше внимания, сейчас это происходит так: кто-то играет одной рукой с ней, в другой – держит карты. Потом второй его сменяет, третий, четвертый. Кинг длится долго – часа по три – поэтому придумываем разные способы, как и развлечь ребенка, и играть самим при этом.
Какие-то конкретные планы у нас не сорвались из-за карантина, хотя мы давно с мужем хотели съездить на море. Единственное – очень надеюсь, что пандемия стихнет и годик дочери в июне мы сможем отпраздновать большой компанией. Если это не удастся, будет очень грустно.
Когда все закончится, схожу на массаж – для здоровья очень его не хватает, а рестораны, парикмахерские – не замечаю, что это исчезло из жизни. В кино мы реже бывали с появлением ребенка, а вот в театре – да, для нас это был выход в свет. Хотя сейчас наблюдаем мини-театр офлайн: бабушка записывает для проекта «БДТ Digital» рассказы и тренируется на нас. Алиса Бруновна, кстати, тоже заходит на этот портал, изучает его – ей интересно. iPhone мы давно ее пытались научить пользоваться, а сейчас как раз время для освоения нового. Бабушка чаще работает за компьютером и все реже задает вопросы, как что включить и куда нажать. Все пришло.
Не скажу, что нынешние времена даются мне легко. Как и на всех, иногда нападает апатия. Но лично для меня ребенок, семья и близкие – это то, что вытягивает. Мы надеемся на светлое будущее, что скоро все закончится. Мы все пойдем гулять и ходить друг к другу в гости.
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Мария Шостакович
Мы все проводим изоляцию в нашем семейном доме в Павловске. А конкретно я – в гостевом домике, потому что там никого нет, и я могу решать свои задачи. Вообще, для творческих людей изоляция – идеальное состояние, которое раньше приходилось добиваться каким-то ухищрениями. Как ни странно, музыку я сейчас не пишу (Мария – звукорежиссер по образованию – Прим. ред.), а занимаюсь онлайн-учебой – прохожу курс по созданию спецэффектов и анимации в Skillbox. Раньше мне казалось, что это какой-то кошмар: сидеть целый день перед компьютером. Я вообще аналоговый человек: на четыре года выкидывала iPhone и пользовалась кнопочным телефоном, мне казалось глупым, что люди пишут лонгриды друг другу, хотя встретятся через полчаса на работе, виртуальная реальность в играх, пока я это не попробовала, казалась злом. Теперь, когда я изучаю то, что мне интересно, поняла, как здорово, когда тебя не отвлекают и ты полностью сосредоточен – удобнее, чем в обычном университете. Уверена, в будущем виртуального обучения и работы будет все больше.
Максим Дмитриевич никому не разрешает никуда выходить. Это строго запрещено. Но мы иногда сбегаем в магазины – это приравнивается почти к светскому выходу. Не то, чтобы у нас появились новые традиции, но мы теперь чаще садимся все вместе смотреть кино на большом телевизоре. Например, из последнего – фильм «Зов предков», чтобы это было и для детей, и понравилось взрослым. Я вот наблюдала за цифровой собакой оттуда и мечтала, как буду создавать такие же классные образы.
Моему сыну Сереже через месяц 11 лет. Он в 4 классе. Весь этот год он учился в государственной школе в Пушкине. Ровно до того момента, когда не началась самоизоляция. Все ушли на удаленное обучение и оно выглядело так: раз в неделю педагог присылал на почту темы и задания, которые нужно было пройти самим. Мы поняли, что самостоятельно проходить все это не получится. Поэтому мы Сережу срочно перевели обратно в школу семьи Шостаковичей, которая находится на 6-линии Васильевского острова. Там – настоящее онлайн-обучение. Оно стартует в 9 утра, все включают Zoom и учатся в классе.
Из планов, которые расстроились из-за коронавируса – мероприятия проекта Classic Electric. В нем академические композиторы из консерватории объединяются с электронщиками вроде меня. Но, значит, и не надо было торопиться. Для меня карантин и изоляция не стали чем-то, что сломило мою жизнь. Хотя у друзей разные ситуации – у Полины Милославской не вышел альбом, у Тоси Чайкиной сорвались планы.
Когда все закончится, очень хочется устроить тусовку дома, чтобы все могли прийти и никто не боялся. Но каких-то конкретных планов на окончание карантина нет. Вот у моего брата Максима есть целый список, куда он хочет пойти и что съесть. Меня это смешит. Я убеждена, что это не будет продолжаться долго и вечно. Изменения, которые в мире произойдут, будут и позитивные, а не только негативные. А настрой – зависит от самого человека.
Фото: Жанна Галай, Александр Овчинников (ТАСС), Антон Рудзат
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