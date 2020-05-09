«Путь к победе»: Как энтузиасты из Петербурга, Москвы и Калининграда запустили онлайн-экскурсии по городам-героям

Артур Ахмедов, PR-консультант и редактор проекта «Путь к победе»

Триггером стала вся эта ситуация с COVID-19, безусловно. Я с большим уважением отношусь к акционизму, пару раз пробовал себя в стрит-арте. Один раз успешно — это была история к юбилею Пелевина, когда по Петербургу появились плакаты с его цитатами. Во второй раз «не взлетели» — была хорошая идея пацифистской акции, но реализация подкачала, мы о ней даже рассказывать не стали.

Карантин таких масштабов будоражил воображение, хотелось снова выйти на улицу, «побомбить» социальными граффити. Но потом пообщались с Сашей Головатым, основателем сервиса онлайн-экскурсий Surprise Me, и внимание полностью сконцентрировалось на «цифре»: придумали цифровые «путешествия» по городам-героям ВОВ. Очевидно, этот День Победы пройдет совсем не так, как мы привыкли. Раз мы не можем лично поздравить наших бабушек и дедушек, то в этот раз сделаем крутой мультимедиа-гид об их подвигах. Для меня это тот же конструктивный акционизм, просто с другим инструментарием.