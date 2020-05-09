Пандемия COVID-19 ограничила нашу повседневную реальность домашними рамками. Чтобы поддержать самоизолирующихся, команда энтузиастов из Петербурга, Москвы и Калининграда к 9 мая запустила социальный проект «Путь к победе» — серию цифровых «путешествий» по городам-героям Великой Отечественной войны. «Собака.ru» пообщалась с разработчиками о новых форматах «упаковки» исторических фактов и digital-акционизме.
«Путь к победе»: Как энтузиасты из Петербурга, Москвы и Калининграда запустили онлайн-экскурсии по городам-героям
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Команда проекта «Путь к победе»: Артур Ахмедов, Александр Головатый, Георгий Макеев
Артур Ахмедов, PR-консультант и редактор проекта «Путь к победе»
Триггером стала вся эта ситуация с COVID-19, безусловно. Я с большим уважением отношусь к акционизму, пару раз пробовал себя в стрит-арте. Один раз успешно — это была история к юбилею Пелевина, когда по Петербургу появились плакаты с его цитатами. Во второй раз «не взлетели» — была хорошая идея пацифистской акции, но реализация подкачала, мы о ней даже рассказывать не стали.
Карантин таких масштабов будоражил воображение, хотелось снова выйти на улицу, «побомбить» социальными граффити. Но потом пообщались с Сашей Головатым, основателем сервиса онлайн-экскурсий Surprise Me, и внимание полностью сконцентрировалось на «цифре»: придумали цифровые «путешествия» по городам-героям ВОВ. Очевидно, этот День Победы пройдет совсем не так, как мы привыкли. Раз мы не можем лично поздравить наших бабушек и дедушек, то в этот раз сделаем крутой мультимедиа-гид об их подвигах. Для меня это тот же конструктивный акционизм, просто с другим инструментарием.
Александр Головатый, основатель маркетплейса аудиоэкскурсий Surprise Me
Все участники команды делали «Путь к победе» сугубо на личной инициативе — никакой финансовой мотивации. Собрали весь проект вместе с сайтом, записью аудиогида и мастерингом за неделю. Забегая вперед, отмечу — все джентльменские соглашения были выполнены.
Ровно также к нам присоединился Георгий Макеев, лучший гид Москвы по версии Русского географического общества. Он взял на себя не только работу с историческими источниками, но также стал «голосом» нашего авторского гида по городам-героям. После этого я однозначно убедился в мысли, что мы занимаемся хорошим делом. Первые отзывы от пользователей, которые мы получаем, только подтверждают это — среди них много благодарностей, кого-то эти истории трогают до слез.
Мы ставили перед собой две задачи — помочь людям провести время дома с пользой и «упаковать» исторические материалы в новом, современном формате. Благодаря тому, что «путешествие» полностью проходит в приложении, у нас есть возможность интерактива с участниками: мы задаем вопросы или рассказываем о дополнительных фактах, вроде истории взятия Берлина. Проект для людей всех возрастов, но, надеемся, что простой язык и необычная платформа помогут привлечь больше молодежи.
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Примеры отзывов пользователей
Георгий Макеев, победитель конкурса «Лучший гид Москвы», финалист «Лучшего гида России» и автор онлайн-экскурсии «Путь к победе»
Здесь бы рассказать о каких-то сложностях и препятствиях, но мы очень быстро притерлись друг к другу и помчали вперед. Труднее всего было выкраивать время для «социальной нагрузки», основную работу ведь никто не отменял, но и с этим разобрались.
Пока мы должны оставаться дома, ради своего здоровья и здоровья окружающих — но это не значит, что мы не можем получать яркие впечатления, как во время реальных поездок, узнавать новое и развиваться. Проект рассказывает о городах России, Украины и Белоруссии — надеюсь, что как можно больше активных туристов из наших стран присоединятся к цифровым «путешествиям».
Я чувствовал, что все относятся к «Пути» как к возможности не словом, а делом поблагодарить ветеранов за те подвиги, которые они совершили ради нас. Наверное, эта общая волна и делала работу над проектом легче.
Чтобы отправиться в путешествие по городам-героям Великой Отечественной войны достаточно скачать бесплатный цифровой гид на сайте проекта «Путь к победе» и открыть его в приложении Surprise Me (Google Play, App Store).
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