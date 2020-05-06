СМИ: Власти готовят план реагирования на случай резкого ухудшения ситуации с COVID-19 в России

Соответствующее поручение направил в ряд министерств и.о. премьер-министра — первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Напомним, его назначили после того как у Михаила Мишустина диагностировали коронавирус.

По сообщениям, план восстановления российской экономики предполагает меры по поддержке бизнеса и граждан, оставшихся без работы во время и после паднемии COVID-19. Все действия по выходу из кризиса необходимо будет предпринять в течение 12 месяцев.

Например, среди мер по поддержке экономики перечислены: «Стимулирование спроса (10-12 месяцев); снятие административных, в том числе регуляторных, барьеров, упрощение государственного регулирования, в том числе предложения Банка России (10-12 месяцев)».

Также планируется поддержка и развитие пострадавших отраслей экономики, поддержка МСП, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.

К 11 мая Минфину поручено рзработать поправки в бюджет на 2020-2022 годы с учетом реализации всех пакетов поддержки.

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