Статистика дня: режим самоизоляции поддерживают меньше половины россиян

Теперь меньше половины россиян (47%) признают самоизоляцию оправданной мерой в борьбе с вирусом, тогда как месяц назад этот показатель был равен 62%.

Граждане также стали меньше поддерживать другие меры, введенные в целях контроля за ражимом самоизоляцию. Например, среди тех, кто соглашались с введением пропускной системы, контролем перемещений по городу и прочими мерами, к началу мая осталось только 28% против 39%, что были ранее. Административные наказания за нарушение режима самоизоляции также стало поддерживать на 11% меньше (27 про 38).

При этом большая часть респондентов все еще признает, что не готова посещать места с большим скоплением людей даже в том случае, если карантинные меры и прочие ограничения отменят в ближайшее время. На концерт готовы будут пойти всего 8% россиян, еще 17% позволили бы себе сходить в торговый центр или на рынок. Примерно столько же (18%) признались, что предпочтут какое-то время еще не выходить из дома без особой необходимости. Однако отправиться на прогулку в нелюдном месте или выйти на работу уже сейчас готовы 43 и 44% жителей России соответственно.

Относительное большинство опрошенных (43%) уверены, что походы в людные места будут безопасны только тогда, когда статистика заболеваемости коронавирусом снизится до минимума. Прекращать дистанцирование, которое покажет иммунитет к вирусу, готовы еще 11%, а вот 8% предпочтут дождаться прививок от COVID-19. При этом 15% респондентов готовы отправиться в популярные и заполненные другими людьми места сразу после снятия ограничений.

В мыслях о том, когда в России закончатся ограничения по коронавирусу, люди расходятся. 29% респондентов уверены, что это произойдет в июне, 16% — в июле. У 11% есть мнение, что на этот процесс уйдет более полугода. На отмену ограничений уже в мае теперь рассчитывают только 10% (месяц назад этот показатель был вдвое больше — 22%)