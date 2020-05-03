В центре ортопедии и травматологии им. Вредена в Петербурге завершился карантин, который начался 8 апреля. Об этом рассказал заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией центра травматологии и ортопедии имени Вредена Дмитрий Пташников в Instagram.
В центре травматологии им. Вредена закончился карантин
«Домой!», — подписал он опубликованную фотографию. Врач также отметил, что все в его отделении живы и здоровы, а некоторые пациенты ждут подтверждения на отсутствие вируса и в ближайшее время тоже будет выписаны. Многие медицинские сотрудники и пациенты, которых уже выпустили, должны еще две недели посидеть дома на домашнем карантине. Жителям других регионов придется провести столько же дней в обсервации.
Напомним, 8 апреля центр им. Вредена был закрыт на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции. В интервью «Собака.ru» Дмитрий Пташников, заведующий отделением патологии позвоночника и костной онкологии, где COVID-19 заразились практически все пациенты и врачи, рассказал, как развивалась вспышка заболевания.
«Собака.ru» также публиковала видеообращение и.о. директора центра ортопедии и травматологии им. Вредена Андрея Черного.
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