В центре травматологии им. Вредена закончился карантин

Напомним, 8 апреля центр им. Вредена был закрыт на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции. В интервью «Собака.ru» Дмитрий Пташников, заведующий отделением патологии позвоночника и костной онкологии, где COVID-19 заразились практически все пациенты и врачи, рассказал, как развивалась вспышка заболевания.

«Собака.ru» также публиковала видеообращение и.о. директора центра ортопедии и травматологии им. Вредена Андрея Черного.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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