В ИТМО создали приложение, позволяющее провести шествие «Бессмертного полка» онлайн

Разместить историю своей семьи на карте можно с помощью трех способов: сделать пост в Instagram с геолокацией и хештегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома или #бессмертныйполк. Также можно в самом приложении дать ссылку на уже существующий в соцсетях пост и указать город, в котором живет автор. И последний способ — заполнить короткую форму в приложении: указать имя фронтовика, его звание и должность, годы жизни, боевой путь и приложить фотографию. Все посты должны отобразятся на интерактивной карте мира. Кроме того, можно посмотреть видеоинструкцию по использованию сервиса.