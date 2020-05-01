В университета ИТМО разработали приложение «Онлайн-шествие Бессмертного полка». Об этом рассказали «Собака.ru» в пресс-центре вуза.
В ИТМО создали приложение, позволяющее провести шествие «Бессмертного полка» онлайн
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rustam_shaimov / Shutterstock.com
За основу было взято приложение «How we survive», которое создали сотрудники НЦКР Александр Вишератин и Юлия Федорова для борьбы с одиночеством во время самоизоляции. Так, программисты сделали интерактивную карту для виртуального шествия «Бессмертного полка».
Разместить историю своей семьи на карте можно с помощью трех способов: сделать пост в Instagram с геолокацией и хештегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома или #бессмертныйполк. Также можно в самом приложении дать ссылку на уже существующий в соцсетях пост и указать город, в котором живет автор. И последний способ — заполнить короткую форму в приложении: указать имя фронтовика, его звание и должность, годы жизни, боевой путь и приложить фотографию. Все посты должны отобразятся на интерактивной карте мира. Кроме того, можно посмотреть видеоинструкцию по использованию сервиса.
«Мы искренне надеемся, что эта инициатива позволит каждому человеку, каждой семье почувствовать сопричастность к акции и почтить память своих родных, ветеранов Великой Отечественной войны, и принять личное участие в праздновании Дня Победы без угрозы для здоровья и безопасности. В такие моменты особенно важно быть сплоченными и оставаться вместе, пусть и онлайн», — подчеркнул ректор Университета ИТМО Владимир Васильев. Выложить пост можно уже сейчас.
О том, что акция памяти «Бессмертный полк» из-за коронавируса пройдет в виде виртуального шествия, стало известно 27 апреля. Оно будет транслироваться по телеканалам, на медиа-экранах и различных интернет-площадках.
Напомним, 16 апреля президент России принял решение перенести празднования по случаю 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более позднюю дату. Владимир Путин добавил, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» все равно состоятся в этом году: «Я разделяю ваши чувства. Власти сделают все, чтобы ветераны чувствовали заботу». Ранее с просьбой воздержаться от приглашения на праздничные мероприятия к Дню Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Основание для просьбы — угроза жизни и здоровью людей старшего возраста, которые входят в группу повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией.
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