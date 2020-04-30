Почти две трети заразившихся коронавирусом петербуржцев были моложе 65 лет

К концу апреля в городе подтвердилось 4062 случая заражения COVID-19. Из них почти две трети (66%) пришлись на лиц в возрасте от 18 до 64 лет. Еще 30% случаев коронавируса обнаружили у петербуржцев старше 65% и только 4% — у несовершеннолетних.

При этом Шляхто добавил, что 40% от числа всех заболевших не требовалась госпитализация и они могут продолжать лечение на дому. Напомним, недавно такую меру приняли в Петербурге, а в Смольном даже рассказали, сколько будет стоить «домашний» стационар.

Также сегодня во время пресс-конференции Евгений Шляхто рассказал, что в больницах Петербурга с диагнозом коронавирус лежат более 250 врачей, и предположил, чем могло быть вызвано стремительное распространение вируса по медцентрам города.



Ранее на сайте городского правительства показали карту распространения коронавируса по районам города. Ее тоже подготовила рабочая группа по борьбе с новой инфекцией. «Собака.ru» публиковала прогнозы директора НМИЦ им. Алмазова Евгения Шляхто с ответами на главные вопросы о том, как обстоят дела с COVID-19 в Петербурге. Мы также запустили трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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