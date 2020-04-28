Лечение от коронавируса на дому обойдется в несколько раз дешевле, чем в больнице

Отмечается, что стационар «на дому» включает 10 дней наблюдения, взятие мазков, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала и будет оцениваться по тарифу в 10 060 рублей за пациента. Медицинская помощь будет оказана петербуржцам за счёт средств системы ОМС.

Губернатор Александр Беглов уже рассказывал, сколько стоит лечение пациентов с COVID-19 в больнице. У «легких» эта сумма составила 24 тысячи рублей с человека, в средней тяжести — 125, а у тяжелого — до полумиллиона. Следом эти цены поднялись еще 30 тысяч рублей, а у тяжелых больных — на 100 тысяч рублей.

Ранее сегодня на сайте Смольного опубликовали карту распространения коронавируса по районам города. Ее тоже подготовила рабочая группа по борьбе с новой инфекцией. «Собака.ru» публиковала прогнозы директора НМИЦ им. Алмазова Евгения Шляхто с ответами на главные вопросы о том, как обстоят дела с COVID-19 в Петербурге.

Мы также запустили трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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