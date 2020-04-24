Глава Минэкономразвития сообщил, сколько млрд рублей ежедневно теряет Россия из-за карантина

Он также отметил, что это дефицит бюджета в стране может составить до 5% Валового внутреннего продукта (ВВП). При этом Решетников пообещал, что все социальные обязательства государства будут выполнены, несмотря на экономические потери и низкие цены на нефть.

Владимир Путин объявил «нерабочим» период с конца марта по 30 апреля. Работу смогли продолжить только социально-значимые предприятия. Сейчас все чаще поступают предложения продлить введенный режим самоизоляции до конца майских праздников.

Ранее сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала о возможном падении ВВП России на 4-6%. С ней согласны в американском рейтинговом агенстве S&P, которое тоже обновило свой прогноз об экономическом положении в стране. Аналитики уверены ситуация будет ухудшаться: «S&P понизило прогнозируемые в базовом сценарии темпы роста ВВП РФ на 2020 год, и в настоящее время мы ожидаем сокращения экономики на 4,8%, учитывая падение внешнего спроса и негативную динамику внутреннего спроса, обусловленную мерами по сдерживанию распространения пандемии коронавируса».

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