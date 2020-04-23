Беглов к Матвиенко: Петербургу нужно больше медицинского оборудования и средств защиты для врачей

Беглов отметил, что дополнительные средства нужны Петербургу, чтобы иметь возможность перепрофилировать действующие медицинские центры и больницы на работу с инфицированными COVID-19, а также на запуск временного госпиталя на территории «Ленэкспо».

21 апреля на заседании городского правительства Беглов сообщил, что местный бюджет под угрозой, и призвал депутатов ЗакСа «поднимать шум на федеральном уровне», чтобы получить дополнительную помощь для петербуржцев. Он также отметил, что средств на поддержку бизнеса в городе нет хватает, а Смольный и так «деньги по крохам собирает».

Следом, 22 апреля, в ЗакСе составили объединенное письмо президенту России с просьбой выделить из федерального бюджета средства на закупку лекарств, а также костюмов, масок, перчаток и прочих защитных средств для врачей. О том, что в городе проблемы с обеспечением врачей, стало впервые известно еще в начале апреля.

Тем временем, по России заканчиваются пробирки для тестов на COVID-19, а эксперты полагают, что пика эпидемии в Петербурге придется только на середину июня. На открытие ресторанов и театров до сентября можно даже не надеяться. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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