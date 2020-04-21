Герман Греф рассказал, когда ждать пика коронавируса в России

Оценить положение дел в России, как отметил Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, Сбербанку помог опыт других стран: «Мы сделали математическую модель, сделали оценку того, как это происходит в других странах и как это происходит у нас».

Глава Сбербанка также отметил, что одним из последствий вируса для экономики станет мировой кризис. В случае если вакцину от коронавируса не разработают в ближайшее время, он может затянуться до двух лет. Чтобы сгладить экономические потери, Герман Греф предложил заранее «посчитать ситуацию вдолгую», то есть проработать методы работы в условиях нового вируса.

Герман Греф Глава Сбербанка «Всем нам нужно придумывать новые бизнес-модели, которые позволят сохранить малые и средние предприятия и работоспособность крупных предприятий в тех условиях, которые могут продолжаться долгие месяцы… Мы должны придумать безопасные методы работы, которые позволят работать большинству компаний».

В ходе интервью с Андреем Макаровым глава Сбербанка также отметил, что до того, как вирус преодолеет пиковую отметку «критически важно соблюдать все требования карантина». Напомним, в Москве уже действует режим цифровых пропусков. В Петербурге его, вероятнее всего, введут в ближайшие дни.

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