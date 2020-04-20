Рабочие дни, которые в этом году приходятся с 6 по 8 мая планируется объявить выходными как это действует в стране сейчас. В дни праздников россиян также попросят соблюдать режим самоизоляции. Пока, по сообщениям СМИ, «это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти».

Однако, если ситуация с распространением коронавируса по стране будет развиваться в негативном ключе, не исключено, что режим самоизоляции могут продлить до 1 июня.

Согласно опросам общественного мнения, треть россиян выступает за то, чтобы отменить майские праздники в 2020 году и перенести их на другую дату после окончания пандемии.

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