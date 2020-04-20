Стало известно, когда вакцина Минздрава от COVID-19 выйдет на клинические испытания

«Те цифры, которые сейчас прозвучат, прошу к ним отнестись не как к окончательным цифрам, а как к рабочим цифрам, понятно, что они могут меняться. <...> К 31 мая планируется завершить весь комплекс доклинических исследований и с 1 июня перейти к клиническим исследованиям», — отметил он во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Завершить доклинические исследования планируется к 31 мая. Гинцбург также не исключил, что — при удачных тестах — к государственной регистрации вакцины можно будет приступить уже 15 июня. Он также добавил, что его центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи сможет выпускать порядка 60 тысяч доз нового препарата.

Напомним, ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.

Ранее врач-инфекционист ПСПбГМУ им. Павлова и консультант сервиса «Просто спросить о COVID-19» Оксана Станевич отвечала на самые популярные вопросы о коронавирусе — о, том,почему после заражения поражаются именно легкие, как выглядит динамика заболеваемости, что такое коллективный иммунитет и, главное, придется ли делать повторные вакцинации от COVID-19 как это сейчас делают с прививками от гриппа.

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