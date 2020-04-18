Во время распространения коронавируса компании смогут нанимать мигрантов без разрешения на работу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.
Путин позволил компаниям принимать иностранцев без разрешения на работу
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Фото: Shutterstock
Согласно указу, с 15 марта по 15 июня заморозят сроки временного пребывания или постоянного проживания иностранцев на территории России. Работодатели смогут принимать на работу иностранных граждан без разрешения на работу в России. Компании обязаны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
В этот период иностранцы, у которых истекает срок действия документов, смогут остаться в России, не продлевая, визу, вид на жительство и другие документы, по которым они находятся в стране. Продление не понадобится для разрешения на работу, патента, документов, разрешающих привлекать иностранных сотрудников. При этом работодатели обязаны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
Президент также приостановил течение сроков добровольного выезда из России иностранцев, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии.
Добавим, что Путин также продлил сроки действия паспортов и водительских прав, которые истекают в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Подростки, которые должны были получить первой паспорт, временно могут заменять его другими документами.
По состоянию на 18 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 36 793. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.
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