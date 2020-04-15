СМИ: парад Победы перенесут с 9 мая на более позднюю дату. В администрации президента решение уже принято

Ранее в среду об этом говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что парад Победы и празднование Дня Победя «будет обязательно», однако он не знал, состоится это «9 мая или позже».

Из-за пандемии коронавируса разговоры о возможном переносе массовых мероприятий по случаю юбилея окончания Великой Отечественной войны продолжаются уже несколько недель. Также сегодня, 15 апреля, с предложением отменить парад 9 мая и назначить его на более позднюю дату выступили российские ветеранские организации. Они направили соответствующее обращение президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, ранее советник президента России Антон Кобяков обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на праздничные мероприятия к Дню Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Основание для просьбы — угроза жизни и здоровью людей старшего возраста, которые входят в группу повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

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