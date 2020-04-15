Ветеранские организации России направили обращение президенту Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату — когда ситуация с распространением коронавируса в стране нормализуется. Подписавшиеся под обращением подчеркивают, что проведение парада «не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей».
Ветеранские организации России попросили Путина перенести парад Победы из-за пандемии
Из обращения ветеранских организаций к Владимиру Путину:
От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников.
К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно.
По нашему мнению, это решение послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России!
Свои подписи под обращением оставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.
Напомним, ранее советник президента России Антон Кобяков обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на праздничные мероприятия к Дню Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Основание для просьбы — угроза жизни и здоровью людей старшего возраста, которые входят в группу риска Covid-19.
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