Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что распространение коронавируса – божественный промысел. По мнению патриарха Кирилла, вспышка новой инфекции должна разрушить идеалы потребительского общества, пишет «Интерфакс».
Патриарх Кирилл назвал пандемию коронавируса божественным промыслом
Глава РПЦ высказал свое мнение о пандемии коронавируса после праздничной литургии в храме Христа Спасителя, 12 апреля, когда православные христиане в России отмечают Вербное воскресенье. Он отметил, что последнее время развитие человечества было в основном направлено на «безудержное стремление иметь больше, потреблять больше, желать больше». В итоге возвышенные идеалы ушли у людей на второй план.
Патриарх отметил, что пандемия коронавирусной инфекции призвана заставить людей вспомнить, что не хлебом единым жив человек. Кроме того, люди должны задуматься о смысле своей жизни и о человеческой слабости, «потому что трагическое завышение человеческих возможностей, подкрепляемое несомненными достижениями в науке и технике, многих лишили критического взгляда на самих себя».
Он также добавил, что скорби должны стать уроками жизни. «И вот если через преодоление этой скорби мы станем ближе к Богу, то мы несомненно победим и саму скорбь», - заключил патриарх.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений в связи с угрозой коронавируса. Об этом говорится на сайте Московского патриархата. Священный Синод призвал пастырей церкви «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».
По состоянию на 12 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 15 770. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.
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