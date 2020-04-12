Патриарх Кирилл назвал пандемию коронавируса божественным промыслом

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений в связи с угрозой коронавируса. Об этом говорится на сайте Московского патриархата. Священный Синод призвал пастырей церкви «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».

По состоянию на 12 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 15 770. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.

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