Информация о нехватке аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которая появилась в социальных сетях, является недостоверной. Об этом сообщили в оперативном штабе в это воскресенье, 12 апреля.
Власти Петербурга: в городе нет дефицита коек и аппаратов ИВЛ
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Фото: Shutterstock
«На сегодня в городе нет дефицита коек и аппаратов ИВЛ для больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В стационарах на аппаратах ИВЛ находятся десять пациентов с подтверждённым коронавирусом», —заявили в сообщении.
Как отметил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, сейчас в стационарах свободны 400 аппаратов, а для пациентов с коронавирусом в городе имеется 3865 больничных коек, из них 1800 имеют кислородную подводку. При этом более тысячи коек остаются свободным на сегодня.
В оперштабе добавили, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту распространения ложной информации.
Ранее правительство направило в бюджет Петербурга 3,533 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. По информации администрации города, деньги выделены на оснащение коек, которые разворачивают в городских больницах для оказания помощи пациентам с COVID-19. Как отметил Беглов, на тот момент в городе уже имелось 2644 койки для приема заболевших коронавирусной инфекцией. К 25 апреля их число увеличится до 2767.
По состоянию на 12 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 15 770. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.
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