Больше 100 тысяч человек скончались от коронавируса по всему миру

Почти две трети всех смертей (55 987 случаев) пришлись на четыре страны: Италию (18,8 тысяч), Испанию (15,9 тысячи), Францию (12,2 тысячи) и Великобританию (8,9 тысяч). В России от COVID-19 скончалось 94 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал сегодня, что со следующей недели в столице начнут «постепенно вводить пропускной режим». Следом об этом сообщил губернатор Московской области. Также 10 апреля губернатор Петербурга Александр Беглов раскрыл, сколько стоит лечение больного COVID-19, а врач-инфекционист из ПСПбГМУ им. Павлова Оксана Станевич объяснила, можно ли считать новое лекарство от COVID-19 победой над вирусом.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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