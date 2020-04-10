Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что стоимость лечения заразившихся COVID-19 порой доходит до полумиллиона рублей — в том случае, если заболевание проходит в тяжелой форме. Если пациент «легкий» или «средний», то его могут поднят на ноги за 24 тысячи рублей или 125 соответственно.
Губернатор Петербурга Беглов рассказал, сколько стоит лечение больного коронавирусом
Александр Беглов
Губернатор Петербурга
«Каждый должен осознать масштаб угрозы и оставаться дома! Вот нельзя быть беспечным эгоистом и ставить под угрозу жизни и здоровье других людей. Стоимость лечения пациента в легкой форме — 24 тысячи рублей, средней тяжести — 125, а тяжелого — до полумиллиона. <...> Нарушения, на которые идут люди, покидая карантин, можно сравнить с самострелом».
Губернатор также добавил, что в городе уже составили порядка 300 протоколов для нарушителей режима самоизоляции — он предложил лишать этих людей отпускных и части больничных.
Город увеличил резерв больничных коек для больных коронавирусом почти в восемь раз, а на закупку средств индивидуальной защиты для медиков выделили 500 миллионов рублей. Для бизнеса была также снижена налоговая нагрузка: отменены авансовые платежи по налогам, имуществу и земельно-транспортному налогу, на три месяца освободили от платежей организации культуры, спорта, выставочной, образовательной и развлекательной деятельности.
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