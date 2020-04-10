Губернатор Петербурга Беглов рассказал, сколько стоит лечение больного коронавирусом

Александр Беглов Губернатор Петербурга «Каждый должен осознать масштаб угрозы и оставаться дома! Вот нельзя быть беспечным эгоистом и ставить под угрозу жизни и здоровье других людей. Стоимость лечения пациента в легкой форме — 24 тысячи рублей, средней тяжести — 125, а тяжелого — до полумиллиона. <...> Нарушения, на которые идут люди, покидая карантин, можно сравнить с самострелом».

Губернатор также добавил, что в городе уже составили порядка 300 протоколов для нарушителей режима самоизоляции — он предложил лишать этих людей отпускных и части больничных.

Город увеличил резерв больничных коек для больных коронавирусом почти в восемь раз, а на закупку средств индивидуальной защиты для медиков выделили 500 миллионов рублей. Для бизнеса была также снижена налоговая нагрузка: отменены авансовые платежи по налогам, имуществу и земельно-транспортному налогу, на три месяца освободили от платежей организации культуры, спорта, выставочной, образовательной и развлекательной деятельности.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.