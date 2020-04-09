Статистика дня: россияне в браке хотят вернуться в офис сильнее холостых

Также в исследовании уточняют: у 32% респондентов после перехода на удаленную работу качество работы снизилось. Возросло оно только у одной пятой всех опрошенных. Наименее продуктивными себя чувствуют россияне с детьми — таких по стране 36%.

Увеличение нагрузки по рабочим задачам отметили порядка 18% граждан, а вот 40% опрошенных не заметили перемен в своей деятельности. Треть россиян отметили, что переход на удаленный режим работы для них прошел гладко. Те же, кого это обстоятельство задело, отметили такие трудности: снижение доходов, отвлекающие факторы, отсутствие доступа к информационным ресурсам компании, перебои с интернетом, отсутствие необходимой техники и другие.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие меры россияне принимают, чтобы защитить себя от коронавируса — 70% из них ограничили контакты с людьми.

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