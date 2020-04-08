Приложение разработали старший научный сотрудник Национального центра когнитивных разработок Александр Вишератин и его коллега, фронтенд разработчица Университета ИТМО Юлия Федорова. HowWeSurvive представляет собой интерактивную карту мира, на которой отображаются посты в Instagram. Алгоритм сам ищет фото и видео — главное, чтобы их автор включил геолокацию и поставил хештег #howwesurvive. Смотреть посты можно даже не будучи зарегистрированными в Instagram.

«Я начал замечать, что в соцсетях люди все больше и больше пишут об одиночестве, тревоге, беспокойстве. Многие люди не привыкли сидеть постоянно дома, это вызывает дискомфорт. Хотелось каким-то образом помочь людям в эти тяжелые времена, я начал думать над тем, как это можно сделать, и как-то вечером у меня появилась идея. Я решил, что, наверное, многие хотят посмотреть, как люди в других городах и даже странах живут на карантине. Пользователь может посмотреть, какие посты в Instagram публикуют люди в той или другой области, республике, регионе», — рассказывает о приложении Вишератин.

Приложение HowWeSurvive доступно по ссылке.

Напомним, более 100 российских психологов помогут справиться с тревогой в период пандемии коронавируса Covid-2019. Бесплатную поддержку организовал сервис Alter — начиная с этой недели платформа запускает «открытые дни», в рамках которой психологи будут проводить индивидуальные онлайн-консультации, помогать разбираться со страхами и мыслями, а также составить план того, как улучшит свое эмоциональное состояние.