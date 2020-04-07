В рейтинге Forbes изменились самый богатый мужчина и самая богатая женщина России

Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин сместил с первого места председателя правления НОВАТЭКа Леонида Михельсона, который за 2019 год потерял почти $7 млрд. Теперь состояния обоих бизнесменов оцениваются в $19,7 млрд и в $17,1 млрд соответственно. Вторым среди самых богатых россиян оказался владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $18,1 млрд.

Ранее также стало известно, что самой богатой россиянкой вновь стала Елена Батуринуа. Согласно рейтингу Forbes Real-Time, ее состояние на данный момент превышает $1,3 млрд. В феврале лидером списка называли владелицу Wildberries Татьяну Бакальчук, однако на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции и падения курса рубля акции онлайн-ритейлера потеряли в цене и теперь ее состояние оценивается в $1,1 млрд.

В 34-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира вошло 102 участника из России — на два человека больше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее «Собака.ru» публиковала обращение Татьяны Бакальчук, в котором она призвала всех оставаться дома, рассказала о соглашении, которое заключили между собой представители ритейла, и попросила не скупать маски, если в них нет необходимости.

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