Джулиан и Николас Маккей не могут вернуться домой к умирающему отцу в США. Их рейс отменили, когда самолет был уже на взлетной полосе

«Они только что отменили рейс. Все пассажиры уже были в салоне. Люди вокруг возмущены, они ругаются и кричат. Это последний вылет в этот месяц. Мы заплатили очень много денег за эти билеты. Надеюсь, что скоро получится понять, что происходит. Вокруг настоящий хаос», — рассказывают братья Николас и Джулиан Маккей, которые пытаются улететь из московского аэропорта Шереметьево. Рейс из Петербурга в Москву у них прошел как обычно. США ждут разъяснений от России в связи с отменой запланированного на 3 апреля рейса «Москва-Нью-Йорк» — сообщают представители посольства страны в Москве.

Джулиан — экс-солист Михайловского театра, продолжает дело Михаила Барышникова и Сергея Полунина и ведет балет от станка через фильмы и клипы в «Инстаграм». Большое интервью с танцовщиком «Собака.ru» публиковала здесь.

Напомним, ранее поступила информация о том, что Росавиация призвала авиакомпании приостановить все рейсы в ночь на субботу, 4 апреля. Неизвестно, продолжит ли Россия вывозить своих граждан, оставшихся в других странах. Например, как в случае с рейсом «Аэрофлота» SU-0103, который должен был вылететь из Нью-Йорка сегодня (после того как его пассажиры опубликовали открытое письмо к Президенту с просьбой вернуть их домой). Его уже отменили.

Напомним, что с 18 марта россияне обязаны провести 14 дней на карантине после возвращения из-за рубежа. Граница РФ для иностранцев также закрыта. Так, почти неделю в Петербург не мог вернуться горожанин Игорь Бузин — несмотря на то, что молодой человек проживает в России, он является гражданином Таджикистана.

По состоянию на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 4 149. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.

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