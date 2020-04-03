18+

Правительство утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности и ЧС

Премьер-минист России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утверждены правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ опубликован сайте ведомства.

  • Фото: Shutterstock.com

Постановление вступает в силу уже сегодня. Из него также следует, что при введении режима ЧС операторы и СМИ могут передавать информацию об эвакуации граждан. 

Напомним, ранее Михаил Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю РоссиюВ стране уже приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Правительство уже утвердило размер штрафов за нарушение режима самоизоляции. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

 

 

Рита Шмакова,
Комментарии

Наши проекты