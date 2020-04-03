Правительство утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности и ЧС

Постановление вступает в силу уже сегодня. Из него также следует, что при введении режима ЧС операторы и СМИ могут передавать информацию об эвакуации граждан.

Напомним, ранее Михаил Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию. В стране уже приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Правительство уже утвердило размер штрафов за нарушение режима самоизоляции. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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