Премьер-минист России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утверждены правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ опубликован сайте ведомства.
Правительство утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности и ЧС
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Фото: Shutterstock.com
Постановление вступает в силу уже сегодня. Из него также следует, что при введении режима ЧС операторы и СМИ могут передавать информацию об эвакуации граждан.
Напомним, ранее Михаил Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию. В стране уже приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Правительство уже утвердило размер штрафов за нарушение режима самоизоляции. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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