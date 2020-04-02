Олег Тиньков сообщил, что в скором времени планирует покинуть пост главы совета директоров «Тинькофф банка», чтобы иметь возможность больше времени уделять своему здоровью.
Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка»
Он передаст свои акции в семейный траст. Это позволит ему сосредоточиться на собственном здоровье. В октябре у российского бизнесмена диагностировали острую форму лейкимии. Он уже прошел несколько курсов химиотерапии.
«Я всегда рассматривал свою долю в капитале Тинькофф в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем. Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти. Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года», — заявил он.
Напомним, Олег Тиньков родился в Ленинске-Кузнецком, Кемеровская область. В 1988 году переехал в Ленинград и поступил в Горный институт. Бизнесом начал заниматься еще будучи студентом. В начале девяностых открыл сеть магазинов бытовой техники «Техношок», сеть магазинов «MusiсШок» и студию звукозаписи «ШОК-Рекордз», на которой записывались группы «Кирпичи» и «Ленинград». В 1997 году продал эти компании и начал производство пельменей под брендом «Дарья». В 2003 году создал пивоваренную компанию «Тинькофф» и одноименную сеть ресторанов. С 2006 года возглавляет коммерческий банк «Тинькофф. Кредитные Системы».
По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2019 году занимает 47-е место с состоянием 2200 миллионов долларов.
Олег Тиньков — Нике Белоцерковской
Я создал за свою жизнь с нуля больше 100 тысяч рабочих мест, мы недавно посчитали. Их никогда не было в этой стране, а я их придумал. Сейчас у меня в компании работает почти 30 тысяч человек, которые получают хорошую зарплату и довольны собой. То есть я этим горжусь, понимаешь? Могу ли я быть в общении неприятен? Конечно, могу. Но для меня это вторично. Как-то вот так.
Бизнесмены, по-моему, делятся на два класса: инвесторы и строители. Я вот строитель. Взял тему и работаю над ней. Занялся онлайн-банкингом 13 лет назад и продолжаю им заниматься. А чтобы быть инвестором, нужно иметь другой склад ума. У нас в России каждый второй предприниматель — еще и инвестор: свою поляну пашет и еще тридцать пять рядом. А я так не умею, потому что, на мой взгляд, от этого основной бизнес страдает. Я выбрал свой путь: я предпринимаю и никуда не инвестирую. Отсюда и провалов мало.
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