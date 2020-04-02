Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка»

Он передаст свои акции в семейный траст. Это позволит ему сосредоточиться на собственном здоровье. В октябре у российского бизнесмена диагностировали острую форму лейкимии. Он уже прошел несколько курсов химиотерапии.

«Я всегда рассматривал свою долю в капитале Тинькофф в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем. Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти. Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года», — заявил он.

Напомним, Олег Тиньков родился в Ленинске-Кузнецком, Кемеровская область. В 1988 году переехал в Ленинград и поступил в Горный институт. Бизнесом начал заниматься еще будучи студентом. В начале девяностых открыл сеть магазинов бытовой техники «Техношок», сеть магазинов «MusiсШок» и студию звукозаписи «ШОК-Рекордз», на которой записывались группы «Кирпичи» и «Ленинград». В 1997 году продал эти компании и начал производство пельменей под брендом «Дарья». В 2003 году создал пивоваренную компанию «Тинькофф» и одноименную сеть ресторанов. С 2006 года возглавляет коммерческий банк «Тинькофф. Кредитные Системы».

По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2019 году занимает 47-е место с состоянием 2200 миллионов долларов.