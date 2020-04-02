Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как правильно выбирать продукты в период пандемии коронавируса. В первую очередь ведомство не советует делать запасы впрок — докупить то, что не успели, всегда возможно, так как продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают объем основных продуктов питания. А вот залежавшая «просрочка» может навредить — в крупах, орехах и сухофруктах может завестись пищевая моль. Публикуем полный перечень рекомендаций.
Закупаете продукты впрок в период пандемии? Роспотребнадзор объяснил, почему делать этого не нужно
- В первую очередь необходимо уточнить, какие продукты уже есть у вас дома и составить список с учетом рекомендуемых суточных норм потребления. При планировании важно соблюдать принципы сбалансированного рациона питания.
- В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках.
- Сначала необходимо выбрать продукты, которые хранятся при комнатной температуре.
- Скоропортящиеся продукты из холодильных витрин и морозильных камер выбирают в самую последнюю очередь.
- Отдавайте предпочтение упакованным продуктам, особенно, если планируете употреблять их без термической обработки.
- Внимательно осмотрите упаковку товара, обратите внимание на сроки годности и состав, чтобы не приобрести продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию.
- Важно обратить внимание в каких условиях продукция хранится в магазине и соответствуют ли они температурным режимам указанным производителем. Если температура хранения в месте реализации выше указанной производителем лучше отказаться от покупки.
- Помните о принципах соблюдения товарного соседства. Готовые к употреблению продукты не должны размещаться на одной полке с сырыми продуктами, это может вызвать загрязнение готовой продукции и в дальнейшем привести к пищевому отравлению или кишечной инфекции у потребителя. Эти же правила распространяются при размещении продуктов в продовольственной тележке и при перекладывании их в сумки и пакеты на кассе.
Также рекомендации даны касательно дистанционного приобретения продуктов. Перед тем, как открыть пакет с едой, необходимо вымыть руки. Скоропортящиеся продукты, заказанные на дом, должны доставлять в сумке-холодильнике или термопакете — если это условие не было соблюдено, лучше отказаться от доставки. Необходимо внимательно проверить сроки годности, целостность упаковки, отсутствие вмятин и вздувшихся крышек. На овощах и фруктах должны отсутствовать признаки увядания, плесень и гниль. Доставка в одном пакете сырой и готовой пищи также недопустима.
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Фото: rospotrebnadzor.ru
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