Также рекомендации даны касательно дистанционного приобретения продуктов. Перед тем, как открыть пакет с едой, необходимо вымыть руки. Скоропортящиеся продукты, заказанные на дом, должны доставлять в сумке-холодильнике или термопакете — если это условие не было соблюдено, лучше отказаться от доставки. Необходимо внимательно проверить сроки годности, целостность упаковки, отсутствие вмятин и вздувшихся крышек. На овощах и фруктах должны отсутствовать признаки увядания, плесень и гниль. Доставка в одном пакете сырой и готовой пищи также недопустима.