В Петербурге двухлетний ребенок заболел коронавирусом

Ребенка с положительным тестом на коронавирус госпитализировали в Детскую клиническую больницу им. Филатова. Он заразился от отца, который вернулся из Германии и не стал самоизолироваться от членов семьи.
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Ребенка с положительным тестом на коронавирус госпитализировали в Детскую клиническую больницу им. Филатова. Он заразился от отца, который вернулся из Германии и не стал самоизолироваться от членов семьи.
Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Его мать находится с ним в боксе, у нее болезнь не проявляется.
Об обстоятельствах заболевания сегодня сообщили губернатору Александру Беглову, который посещал больницу. По результатам посещения больницы губернатор поручил закупить 5 портативных аппаратов ЭКГ.
Кроме того, больница развернет 310 коек, чтобы принимать детей с подозрением на коронавирус. На сегодняшний день в больнице находится 46 детей, с подозрением на коронавирус. В том числе — один с подтвержденным диагнозом.
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