В Петербурге двухлетний ребенок заболел коронавирусом

Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Его мать находится с ним в боксе, у нее болезнь не проявляется.

Об обстоятельствах заболевания сегодня сообщили губернатору Александру Беглову, который посещал больницу. По результатам посещения больницы губернатор поручил закупить 5 портативных аппаратов ЭКГ.

Кроме того, больница развернет 310 коек, чтобы принимать детей с подозрением на коронавирус. На сегодняшний день в больнице находится 46 детей, с подозрением на коронавирус. В том числе — один с подтвержденным диагнозом.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.