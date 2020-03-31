Ещё десять нарушителей карантина сегодня отправили в обсерватор

На сегодняшний день в обсерваторном центре в пансионате «Заря» находятся 45 человек. Это люди, которые вернулись из-за границы и нарушили 14-дневный карантин. По постановлению главного санврача города, они должны провести его в самоизоляции, а если их не находят дома, то отлавливают и помещают в обсерватор. Изоляция для подобных нарушителей длится 14 дней с даты пересечения границы. Условия выписки следующие: отсутствие проявлений инфекционных заболеваний и отрицательный результат теста на коронавирус в конце срока изоляции.

Напомним, что вчера «Собака.ru» писала о трех петербуржцах, которые объявили голодовку в обсерваторе. По их мнению, они не нарушали закон и были помещены в «Зарю» незаконно.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.