Мишустин поручил ввести меры по борьбе с коронавирусом в России. Главное

Минкомсвязи, МВД России, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА России должны обеспечить контроль соблюдения карантина россиянами, прибывшими из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. В Москве следить за этим поручено мэру города Сергею Собянину — контроль будет осуществляться при помощи операторов мобильной связи и сервисом портала мэра и правительства Москвы.

С 3 апреля Минкомсвязи, МВД РФ, Минздрав и Роспотребнадзор должны начать информировать россиян о случаях нарушения ими условий карантина. Если меры не были ими соблюдены, информация должна поступать в МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса «в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц».

С 15:00 30 марта Минтранс РФ должен составить и предоставить список россиян, возвращение которых запланировано специально организованными авиарейсами — с указанием их номеров мобильных телефонов для СМС-информирования о необходимости заполнения электронной формы.

С 1 апреля Минздрав России обязан предоставлять информацию о любых контактах гражданах с диагностированным коронавирусом с другими лицами. Также сведения должны быть переданы и о тех, кто находится на карантине.

До 2 апреля Минздрав, Минэкономразвития и ФМБА России должны проработать вопрос о возможной изоляции во внерабочее время медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией. Разместить их предлагается «в условиях преимущественно медицинских организациях» или гостиницах.