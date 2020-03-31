30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное заседание Совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ. В числе поручений, которые необходимы для предотвращения распространения Covid-19 — организовать поставки масок, аппаратов ИВЛ и одноразовой посуды в больницы, выделить средства тем гражданам, которые не могут вернуться в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также временно приостановить регистрации браков. Рассказываем о всех постановлениях премьера.
Мишустин поручил ввести меры по борьбе с коронавирусом в России. Главное
Минкомсвязи поручено обеспечить запуск и функционирование на Едином портале госуслуг электронной формы, через которую россияне, прибывающие в страну из-за границы, должны предоставить сведения о себе — в том числе адрес фактического проживания, планируемое время на самоизоляции. Данные будут передаваться в рабочую группу Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса. О необходимости заполнить форму будут сообщать по СМС еще до прохождения пограничного контроля. С 1 апреля сведения о подлежащих самоизоляции гражданах в Фонд социального страхования и правительство Москвы для оформления листков нетрудоспособности в электронном виде.
Минкомсвязи, МВД России, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА России должны обеспечить контроль соблюдения карантина россиянами, прибывшими из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. В Москве следить за этим поручено мэру города Сергею Собянину — контроль будет осуществляться при помощи операторов мобильной связи и сервисом портала мэра и правительства Москвы.
С 3 апреля Минкомсвязи, МВД РФ, Минздрав и Роспотребнадзор должны начать информировать россиян о случаях нарушения ими условий карантина. Если меры не были ими соблюдены, информация должна поступать в МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса «в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц».
С 15:00 30 марта Минтранс РФ должен составить и предоставить список россиян, возвращение которых запланировано специально организованными авиарейсами — с указанием их номеров мобильных телефонов для СМС-информирования о необходимости заполнения электронной формы.
С 1 апреля Минздрав России обязан предоставлять информацию о любых контактах гражданах с диагностированным коронавирусом с другими лицами. Также сведения должны быть переданы и о тех, кто находится на карантине.
До 2 апреля Минздрав, Минэкономразвития и ФМБА России должны проработать вопрос о возможной изоляции во внерабочее время медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией. Разместить их предлагается «в условиях преимущественно медицинских организациях» или гостиницах.
К 1 апреля Минздрав должен ввести временный порядок плановой госпитализации пациентов исключительно по направлению врача медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. В целях деятельности медицинских организаций с вводимыми ограничительными мероприятиями им будет запрещено выходить из дома.
До 31 марта Минздрав также должен рассчитать потребность в одноразовой посуде в тех медорганизациях, где проходят лечение больные коронавирусом. До 2 апреля Минпромторг должен обеспечить поставку необходимого количества посуды. До 1 апреля также должен быть утвержден двухнедельный график поставок медицинским организациям медицинских масок.
Те россияне, которые заявили о желании вернуться в страну из мест с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, будут организованно перемещены до места прохождения карантина. Займется этим Минтранс, Росавиация и МИД. Тем, кто не может вернуться в Россию, будет оказано материальное содействие.
«Росатом» закроет населенные пункты, на территории которых размещены предприятия атомной или другой специальной промышленности. Их снабдят всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, тест-системами и медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Заключить брак традиционно также не получится — Минюсту поручено обеспечить при возможности регистрацию актов гражданского состояния в дистанционной форме. «Обеспечить временное приостановление государственных услуг по торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи актов гражданского состояния», — говорится в поручении.
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