«В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов Российской Федерации. Даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант, после 01.06.2020)», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что «в исключительных случаях» при невозможности изменит дату регистрации ее могут провести лишь в присутствии вступающих в брак россиянах — не допуская приглашенных.

Напомним, в 2019 году петербуржцы оформили рекордное число разводов — официально рассталась 27101 пара. Это самый высокий показатель за последние десять лет. Ранее Росстат назвал средний возраст отправляющихся под венец женщин в России. Оказалось, что среднестатистическая невеста «постарела» на восемь лет — охотнее всего выходят замуж в возрасте 25-34 лет, тогда как в 2011 году возраст составлял 18-24 года. А Министерство юстиции России готовит законопроект, согласно которому возраст вступления в брак может измениться.